Lo store TOMTOP celebra i primi 18 anni di attività con il lancio di una nuova serie di offerte dedicate a monopattini elettrici, bici elettriche e molti altri prodotti. Sfruttando le offerte 18th Anniversary Sale di TOMTOP è possibile accedere ad una serie di promozioni di sicuro interesse ed acquistare a prezzo ridotto i veicoli a zero emissioni da utilizzare per i micro-spostamenti di tutti i giorni. Ecco quali sono le migliori offerte su cui puntare:

Monopattini e bici elettriche in offerta per i 18 anni di TOMTOP: ecco le migliori proposte

L’elenco di offerte TOMTOP è davvero ricco. Le promozioni, lanciate per i 18 anni dello store, saranno attive fino al prossimo 30 giugno, garantendo agli utenti la possibilità di individuare facilmente il veicolo giusto da acquistare a prezzo ribassato. Di seguito andremo a vedere quali sono le offerte migliori da sfruttare in occasione del 18th Anniversary Sale di TOMTOP.

Partiamo dai monopattini elettrici. Tra le opzioni da tenere d’occhio ci sono due proposte di BEZIOR, entrambe già disponibili nel magazzino UE (situato in Germania) di TOMTOP e, quindi, acquistabili senza costi aggiuntivi di importazione. Ecco le offerte:

Tra le offerte TOMTOP c’è tantissimo spazio per le bici elettriche. I modelli da acquistare sono numerosi con prezzi compresi tra poco più di 500 euro, per i modelli basilari come la Niubility B16, e oltre 1.500 euro. Tutti i modelli proposti nell’elenco qui di seguito sono già disponibili nel magazzino UE di TOMTOP. Ecco le offerte da considerare:

Da segnalare anche le offerte dedicate alle bici elettriche disponibili nel magazzino US di TOMTOP. Si tratta di tre modelli BEZIOR. Ecco le proposte (con prezzo in dollari):

I prodotti indicati sono solo una piccola selezione delle proposte di TOMTOP. Le offerte per i 18 anni dello store, infatti, includono una lunga serie di opzioni da valutare per acquisti a prezzo scontato. Per un quadro completo su tutte le offerte e le promozioni “flash sale” di TOMTOP è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto. Ricordiamo che su tutti gli acquisti effettuati tramite TOMTOP è possibile pagare con PayPal, anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi e beneficiando di un rimborso integrale della cifra spesa in caso di mancata consegna. Ecco le migliori offerte:

