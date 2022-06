L’azienda di Redmond sta migliorando la qualità dell’audio in Microsoft Teams impiegando l’intelligenza artificiale per eliminare i problemi relativi a eco e riverbero durante le conversazioni.

In un’intervista con The Verge Robert Aichner di Microsoft ha spiegato che l’azienda ora ha iniziato a utilizzare l’apprendimento automatico per la prima volta per la cancellare l’eco proveniente dai diversi dispositivi.

Microsoft ha addestrato i suoi modelli di apprendimento con 30.000 ore di conversazioni simulando circa 100.000 stanze diverse e li ha testati per mesi nel mondo reale per garantire che gli utenti di Teams ottengano una sensibile riduzione dell’eco, che consente anche a più persone di parlare contemporaneamente, e miglioramenti nella qualità delle chiamate.

Microsoft Teams ora usa l’IA per eliminare eco e riverbero nelle chiamate

Se Microsoft Teams rileva che il suono sta echeggiando o riverberando in una stanza con conseguente audio poco chiaro, il modello convertirà anche l’audio acquisito e lo elaborerà per far sembrare che i partecipanti stiano parlando in un microfono a distanza ravvicinata. Inoltre, ora le persone possono interrompersi a vicenda durante le chiamate, senza la sovrapposizione imbarazzante causata dell’eco.

Tutta l’elaborazione viene eseguita localmente sui dispositivi client, poiché il costo per l’utilizzo del cloud avrebbe frenato la diffusione della funzionalità, ha spiegato Aichner.

Tutti questi nuovi miglioramenti di Microsoft Teams sono già attivi, insieme ad alcune ottimizzazioni relative al testo in tempo reale nei video e ai miglioramenti basati sull’intelligenza artificiale per i vincoli di larghezza di banda durante le chiamate video o di condivisione dello schermo.

Potrebbe interessarti: Migliori cuffie con microfono di Maggio 2022, ecco i nostri consigli