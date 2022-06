Con l’inizio del mese di giugno si registra un importante aggiornamento della gamma di Smart TV di Sony, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo TV di ottima qualità. L’azienda nipponica, infatti, ha annunciato la disponibilità di due nuove serie di TV OLED per il mercato europeo. Si tratta dei nuovi TV BRAVIA OLED serie Master XR A90K e XR A75K.

Le nuove serie di TV Sony possono contare su pannelli OLED di alta qualità e su di un comparto tecnico aggiornato e migliorato. Da notare, inoltre, la presenza di Google TV come piattaforma smart per l’accesso ai contenuti multimediali grazie ad un ricchissimo catalogo di applicazioni. Ecco tutti i dettagli sulle novità annunciate da Sony per la sua gamma di TV disponibili per il mercato europeo.

Sony annuncia l’arrivo in Europa dei nuovi TV OLED Master XR A90K e XR A75K

Da questa settimana sono ufficialmente disponibili in Europa due nuove serie di TV OLED di Sony. Si tratta delle serie Master XR A90K e XR A75K che vanno ad arricchire la gamma TV della casa nipponica, proponendo diverse tecnologie all’avanguardia a disposizione degli utenti. Tutti i modelli che compongono le nuove serie di Sony possono contare su pannelli OLED con risoluzione 4K.

Alla base dei TV che compongono le nuove serie troviamo il Cognitive Processor XR che, in sinergie con XR OLED Contrast Pro, promette un’esperienza visiva al top con una gamma dinamica estremamente ampia, neri più profondi e toni medi più natural. Il Cognitive Processor XR alimenta anche XR Triluminos Max che offre la palette cromatica più ampia mai offerta da un TV Sony.

Il comparto audio è gestito dalla tecnologia Acoustic Surface Audio+ in grado di far combaciare la posizione del suono con le immagini sullo schermo. I TV sono abbinabili in modo completo a tutta la gamma di prodotti audio di Sony, compresi i principali sistemi di Home Theatre e le soundbar. C’è poi il supporto a Netflix Adaptive Calibrated Mode che consente di ottenere un’esperienza visiva al top con tutti i contenuti presenti su Netflix. Per una migliore qualità dell’immagini, con colori fedeli al prodotto originale che si sta guardando, è possibile contare su BRAVIA CORE Calibrated Mode.

I nuovi TV Sony sono certificati Perfect for PlayStation 5. Da segnalare la presenza di due funzioni esclusive per PS5. Si tratta di Auto HDR Tone Mapping e Auto Genre Picture Mode. Tra le novità delle nuove serie di TV BRAVIA di Sony c’è la BRAVIA CAM, una videocamera di nuova concezione che riconosce il punto in cui sono seduti gli spettatori andando ad ottimizzare suono e immagini. Lato software, c’è anche Google TV con un ricco catalogo di applicazioni ed un’interfaccia rinnovata per consente all’utente di sfruttare svariate funzionalità.

I prezzi per l’Italia dei nuovi TV Sony

La nuova “Master Series” XR A90K arriva in Italia in due varianti. Gli utenti potranno scegliere tra il taglio da 42 pollici, proposto al prezzo di listino di 1.899 euro, ed il taglio da 48 pollici, disponibile al prezzo di 1.999 euro. Come confermato dal sito ufficiale della casa nipponica, la serie non è ancora in vendita. Sarà necessario attendere poche settimane per poter acquistare i nuovi TV.

E’, invece, già disponibile la nuova serie A75K. Anche in questo caso, i nuovi TV OLED sono disponibili in due versioni. La serie presenta un modello base da 55 pollici che viene proposto al prezzo di 2.149 euro. C’è poi una versione top di gamma da 65 pollici che può essere acquistata al prezzo di 2.999 euro. Tutti i nuovi TV annunciati oggi da Sony dovrebbero arrivare a breve presso i principali rivenditori del Paese oltre che su Amazon ed altri store online.

Leggi anche: Google svela 7 modi per ottenere il massimo dall’app Google TV, ora anche per iOS