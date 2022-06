Discord è una piattaforma di messaggistica istantanea nata come mezzo per la comunicazione tra comunità di videogiocatori ma sempre più diffusa, anche all’interno dei team di lavoro, come strumento per la collaborazione a distanza.

Molti di voi avranno, probabilmente, una discreta familiarità sul funzionamento e sulle potenzialità della piattaforma ma adesso c’è una novità: da poche ore, tramite un post sul blog ufficiale, il team di sviluppo di Discord ha annunciato la disponibilità della chat testuale all’interno dei canali vocali.

Discord introduce la chat testuale nei canali vocali

Discord offre agli utenti singoli e ad interi team di comunicare attraverso chat singole o chat di gruppo, consentendo anche la condivisione dello schermo, la trasmissione in streaming di contenuti, la possibilità di chiamare o videochiamare; uno spazio importante se lo ritagliano i server, attrezzabili con spazi ad hoc come i canali testuali e i canali vocali.

Da poche ore è in distribuzione una novità riguardante proprio i canali vocali, mirata a semplificare alcune operazioni che, finora, si sono rivelate piuttosto macchinose.

Nello specifico, il team di sviluppo di Discord ha introdotto la chat testuale all’interno dei canali vocali: in questo modo sarà più facile mostrare agli altri utenti presenti all’interno del canale ciò di cui si sta parlando, condividendo magari un link al contenuto direttamente nella parte relativa alla chat testuale; finora, infatti, l’unica alternativa era quella di inviare un messaggio diretto, utente per utente, o scegliere un canale testuale su cui condividere il contenuto, azione piuttosto macchinosa e confusionaria.

“Ora, ogni canale vocale ha il proprio spazio di messaggistica dedicato. Non c’è bisogno di pubblicare una GIF in #generale senza contesto o di assicurarti che tu la stia postando nel giusto canale di chat vocale. Non importa cosa devi condividere, tutti nella tua conversazione vocale ora sanno esattamente dove guardare.”

Come funziona la chat testuale nei canali vocali?

Come anticipato, ogni canale vocale su Discord ha ora una chat testuale in modo che gli utenti potranno inviare messaggi, condividere link e partecipare più facilmente alla conversazione, anche in assenza di un microfono. L’obiettivo principale è quello di mantenere il contesto di una conversazione vocale all’interno del canale stesso, senza la necessità di dovere sfruttare canali testuali o chat private per farlo.

La nuova chat testuale nei canali vocali presenta alcuni trucchi che la faranno preferire al vecchio metodo di discussione: intanto, è facilmente raggiungibile tramite un’apposita icona con il fumetto; inoltre, quando qualcuno pubblica un post nella chat di un canale vocale, nell’angolo in alto a destra dell’app compariranno le anteprime dei nuovi messaggi.

Un utente potrà perfino controllare e spulciare la chat testuale di un canale vocale anche senza la necessità di partecipare alla chiamata stessa: basterà passare, con il mouse, sopra il nome del canale vocale e premere il pulsante dedicato alla chat.

Questa nuova funzionalità è disponibile, gratuitamente, su ogni server Discord, grande o piccolo che sia: qualora un server sia stato potenziato, i nuovi limiti (ad esempio nella dimensione dei file da caricare) funzioneranno anche nelle chat testuali dei canali vocali.

Gli amministratori potranno moderare le chat anche nei canali vocali

Anche il nuovo spazio dedicato ai messaggi testuali all’interno dei canali vocali sarà soggetto a moderazione: i proprietari e gli amministratori/moderatori, potranno opportunamente scegliere gli utenti che potranno inviare messaggi di testo nel canale vocale (scegliendo i ruoli ai quali viene consentito ciò).

Le autorizzazioni possibili saranno le medesime presenti per tutti i canali testuali, all’interno della scheda “Autorizzazioni per la chat del canale vocale”: gli amministratori potranno consentire agli utenti di inviare messaggi o di aggiungere reazioni e molto altro.

Le regole generali di un server, ovvero quelle assegnate ai vari ruoli, continueranno a valere all’interno delle chat dei canali vocali, a meno che non vengano modificate dagli amministratori/moderatori.

Verranno presto, inoltre, aggiornati bot e librerie per facilitare a tutti il processo di moderazione: il team di Discord ha fissato il 29 giugno 2022 come data per l’attivazione a tutti i server, inclusi i server della community, della nuova funzionalità di chat testuale all’interno dei canali vocali.

Insomma, Discord ha iniziato la propria crociata contro i canali testuali di spam: vedremo se l’avrà vinta.

La nuova funzionalità è già disponibile su Discord

Il team di sviluppo ha confessato di avere riscontrato alcune difficoltà nel trovare un nome a questa nuova funzionalità: tra “chat vocale”, “testo vocale”, “chat testuale per chat vocale” e “parla nella chat testuale del canale vocale”, l’unica certezza è che, a partire da oggi, è possibile inviare messaggi testuali all’interno dei canali vocali (come detto, il rilascio graduale si completerà il 29 giugno).

La chat di testo nei canali vocali è disponibile su tutte le piattaforme per le quali Discord è disponibile, ovvero Windows, macOS, Linux, iOS, Android e i vari browser tramite l’apposita web app.

Il team di sviluppo è sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare l’esperienza messa a disposizione degli utenti e chiede alla community di inviare loro un feedback tramite Twitter o tramite il modulo apposito presente all’interno dell’app.

