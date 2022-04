Disponibile da anni su Linux e macOS, Google sta finalmente aggiungendo anche su Windows la possibilità di riordinare le schede utilizzando le scorciatoie da tastiera nel browser Chrome.

Google ha inoltre annunciato di aver sviluppato la Guida alla privacy, un tour guidato passo passo che illustra i controlli di sicurezza e privacy esistenti in Chrome.

Google Chrome su Windows ottiene le scorciatoie da tastiera per riordinare le schede

Nell’ultimo aggiornamento 102 di Google Chrome Canary è apparsa una scorciatoia che permette di spostare una scheda di navigazione premendo Ctrl + Maiusc + Pagina su/giù per spostare la pagina corrente a sinistra o a destra lungo la barra.

La nuova scorciatoia si è unita ad altre comode sequenze di tasti per navigare più velocemente nel browser, come Ctrl + Pagina su/giù per passare da una scheda all’altra, Ctrl + W per chiudere una pagina o Ctrl + T per aprirne una nuova.

Molte nuove funzionalità di Google Chrome prima o poi arrivano anche su altri browser basati su Chromium, come Edge o Vivaldi, tuttavia l’ultima versione Canary di Microsoft Edge al momento non consente di spostare una scheda utilizzando le scorciatoie da tastiera, ma si spera che l’azienda di Redmond aggiungerà la funzionalità negli aggiornamenti futuri.

Google sta lavorando anche su altri miglioramenti e funzionalità per Chrome, come ad esempio la facoltà di aggiungere note alle pagine Web e di archiviarle in un pannello laterale dedicato.

Google annuncia la nuova guida sulla privacy di Chrome

Tramite il blog ufficiale Google ha annunciato di aver sviluppato la Guida alla privacy per consentire all’utente di gestire con consapevolezza le relative impostazioni in un’unica sezione.

La Guida alla privacy ha l’obiettivo di spiegare come ogni impostazione influisce sulla propria esperienza di navigazione. La guida riguarderà i controlli per i cookie, la sincronizzazione della cronologia, la navigazione sicura e come migliorare le ricerche e la navigazione e verrà aggiornata in base al feedback della comunità.

La Guida sulla privacy inizierà a essere distribuita nelle prossime settimane agli utenti desktop che utilizzano la versione 100 o successiva del browser e sarà disponibile nella scheda “Privacy e sicurezza” all’interno delle impostazioni di Chrome, accessibili tramite il menu a tre punti nell’angolo in alto a destra.

