Il nuovo Surface Laptop Go 2 di Microsoft è praticamente ufficiale. La conferma arriva da un rivenditore coreano che ha già inserito in listino il nuovo entry level della gamma Microsoft Surface, modello che si conferma un buon notebook compatto e leggero, ideale per un utilizzo in mobilità. Le indiscrezioni dei giorni scorsi trovano conferma nelle informazioni rivelate in queste ore.

Il nuovo Laptop Go 2 potrebbe essere, a tutti gli effetti, un refresh del primo modello da cui riprende il design e parte della scheda tecnica. Tra i pochi cambiamenti dovrebbe esserci il processore, anche se non ci sarà l’atteso passaggio alla 12° generazione di CPU Intel Core, ancora non presenti nella gamma Surface. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo Surface Laptop Go 2:

Surface Laptop Go 2 è quasi ufficiale: ecco tutte le specifiche e le prime immagini

Direttamente dalla Corea del Sud arriva la conferma definitiva in merito al debutto del nuovo Surface Laptop Go 2. Il notebook entry level della gamma Surface è atteso al debutto ufficiale ad inizio giugno. Le informazioni apparse online in queste ore ci confermano tutti i dettagli relativi al nuovo progetto che rappresenta una diretta evoluzione del suo predecessore.

Di fatto, ci troviamo di fronte ad un refresh che interviene su pochi dettagli del progetto, senza osare più di tanto. Tra le note negative del nuovo Surface Laptop Go 2, infatti, si segnala la scelta di Microsoft di puntare sull’undicesima generazione di processori Intel Core nonostante la possibilità di scegliere i ben più potenti ed efficienti Alder Lake di dodicesima generazione. Da segnalare ancora l’assenza della retroilluminazione per la tastiera, elemento che rappresenterà un inevitabile malus in fase di valutazione della bontà del progetto.

Passiamo ora all’analisi della scheda tecnica. Il nuovo Surface Laptop Go 2 dovrebbe poter contare su di un display da 12,4 pollici con rapporto tra le dimensioni di 3:2 e risoluzione Full HD. A gestire il funzionamento del notebook troveremo il processore Intel Core i5-1135G7. Il processore in questione è un’evoluzione del Core i5-1035G1 montato dalla prima generazione (sia lato CPU che lato GPU). Come anticipato in precedenza, si poteva fare di più scegliendo un processore Intel Core Alder Lake.

Tra le note positive dovrebbe esserci l’uscita di scena dell’anacronistica versione base da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Il nuovo Surface Laptop Go 2 arriverà sul mercato con 8 GB di RAM e 256 GB di storage (questa variante è stata anche confermata dal rivenditore coreano). Ci sarà poi una seconda versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Una versione entry level con 4 GB di RAM dovrebbe essere in cantiere ma con la possibilità di poter contare su 128 GB di SSD e non più su 64 GB di eMMC. Tra le informazioni confermate dal rivenditore in merito al nuovo arrivato della gamma Surface troviamo la dotazione di porte che dovrebbe includere una porta USB-A, una porta USB-C, un jack audio da 3,5 mm e la porta di ricarica proprietaria. Presente anche un sensore di impronte digitali integrato nel tasto d’accensione.

Da notare, inoltre, che tra le informazioni confermate dal rivenditore c’è anche la conferma della presenza di una webcam da 720p con prestazioni rinnovate. Non ci sarà, quindi, il passaggio ad una webcam da 1080p. Per quanto riguarda l’autonomia, non ci sono informazioni sulla capacità della batteria ma il rivenditore parla di una “autonomia di 13,5 ore”. Il sistema operativo sarà Windows 11 Home.

Prezzi e disponibilità: listino in linea con il primo Laptop Go

Per il momento, non ci sono informazioni in merito ai prezzi del nuovo Surface Laptop Go 2. Il listino dovrebbe essere in linea con quello della precedente generazione, trattandosi di un vero e proprio refresh. Per acquistare il nuovo notebook di Microsoft potrebbero, quindi, essere necessari almeno 649 euro per il modello base che, a differenza della prima generazione, non avrà 64 GB di storage ma 128 GB continuando però a presentare i 4 GB di RAM secondo gli ultimi rumor.

Il rivenditore coreano anticipa, inoltre, l’apertura dei preordini per il 2 giugno. Nel corso dei prossimi giorni, quindi, il nuovo notebook di Microsoft potrebbe essere ufficializzato su scala globale, Italia compresa. Il lancio globale potrebbe essere graduale con il nuovo Laptop Go 2 che potrebbe entrare in fase di commercializzazione soltanto in alcuni mercati, almeno inizialmente. Maggiori dettagli arriveranno a breve.

Leggi anche: Surface Laptop Studio è disponibile in Italia: si parte da quasi 2000 euro

In copertina Surface Laptop Go