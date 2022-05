Mancano poche settimane al lancio della nuova generazione di GPU di NVIDIA. L’azienda si prepara a presentare le nuove schede video RTX 40 Series con l’obiettivo di rafforzare il suo ruolo di leader del mercato. Il debutto ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di luglio con un lancio commerciale graduale che prenderà il via nel mese di agosto. Le prime informazioni, emerse online in queste ore, ci confermano quali saranno i primi modelli delle nuove RTX 40 Series ad arrivare sul mercato secondo i piani di NVIDIA. Ecco i dettagli:

NVIDIA prepara il lancio delle RTX 40 Series: si parte dalla top di gamma RTX 4090

Sarà la NVIDIA RTX 4090 ad inaugurare la RTX 40 Series di NVIDIA. La scheda video “top di gamma” della nuova famiglia di NVIDIA, infatti, dovrebbe essere la prima a debuttare sul mercato, probabilmente in quantità limitata, a partire dal prossimo mese di agosto. La conferma è arrivata in queste ore dall’insider @kopite7kimi su Twitter.

Il leak conferma anche altri dettagli in merito all’arrivo sul mercato delle nuove RTX 40 Series. Il lancio graduale programmato da NVIDIA coinvolgerà prima la top di gamma RTX 4090 che sarà poi seguita dalla RTX 4080 che andrà ad occupare la fascia alta del mercato. Completato anche questo lancio, NVIDIA continuerà la discesa.

Il terzo modello della nuova famiglia di schede video di NVIDA ad arrivare sul mercato sarà, infatti, la RTX 4070 che, grazie ad un prezzo più basso, potrebbe rappresentare la scelta più attesa dalla maggior parte degli utenti. Solo in un secondo momento, la gamma di schede video di nuova generazione di NVIDIA registrerà l’arrivo anche di modelli di fascia più bassa.

Le prime indiscrezioni sulle specifiche delle nuove schede NVIDIA

Le prime informazioni sulle nuove RTX 40 Series di NVIDIA anticipano la presenza di 24 GB di memoria video per la top di gamma RTX 4090 e di un TDP di 450 W mentre la RTX 4080 si fermerà a 16 GB. Per la RTX 4070, proposta d’accesso alla gamma (in attesa dell’arrivo della futura RTX 4060), ci saranno, invece, 12 GB di memoria con un TDP di 300 W.

Da notare, inoltre, che la nuova top di gamma RTX 4090 dovrebbe integrare la GPU AD102 con 126 Streaming Multiprocessor ed un totale di ben 16128 Cuda Core. Per il momento, in ogni caso, le informazioni sulle specifiche delle nuove schede e, soprattutto, sulle reali prestazioni dei modelli in arrivo sono limitate. Ulteriori aggiornamenti arriveranno a breve.

NVIDIA dovrebbe presentare le nuove RTX 40 Series a luglio con un lancio programmato per agosto. Ne sapremo di più molto presto.

