Secondo quanto riportato dal sito Puck, negli ultimi tempi Electronic Arts avrebbe tentato di farsi comprare, intrattenendo colloqui con diversi potenziali compratori fra cui Comcast (NBC), Amazon, Disney e anche Apple.

Pare che EA, già interessata a perseguire una vendita, sia stata ancor più incoraggiata dalla recente acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 68,7 miliardi di dollari, senza però al momento riuscire nell’intento.

Secondo alcune fonti Andrew Wilson, CEO di EA, avrebbe portato avanti le trattative con i diversi corteggiatori, cercando un accordo che gli consentisse di rimanere nella posizione di amministratore delegato della società combinata.

In realtà sembra che il tutto sia iniziato dal tentativo di Brian Roberts (CEO di Comcast) di corteggiare Wilson, con lo scopo di attuare una fusione con EA.

Come detto, fra i potenziali compratori interpellati, figurava anche Apple che di certo non è nuova nel campo delle acquisizioni, sia con lo scopo di aumentare il proprio know how sia per espandersi in nuovi mercati. Tuttavia, nonostante fra i servizi offerti dal colosso di Cupertino ai propri clienti vi sia spazio per i videogiochi, con Apple Arcade, sembra improbabile che l’azienda possa optare per un’acquisizione di questo tipo.

Tutti gli interessati si sono al momento rifiutati di commentare le voci sopra riportate, vedremo se col tempo emergeranno ulteriori dettagli sulla vicenda.