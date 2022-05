Audi ha fatto la sua scelta. Sarà Apple Music l’app di streaming integrata sulle sue future automobili (e non solo). Sarà presente praticamente su tutti i futuri modelli il servizio musicale di Casa Cupertino, sotto forma di app integrata nel sistema di infotelematica, che vuol dire in buona sostanza che non ci sarà più la necessità di alcuna connessione con il proprio iPhone. I vantaggi? Oltre a una qualità sonora superiore, ne va anche della stabilità di connessione e della praticità.

L’app Apple Music integrata nelle auto Audi

Lo ha annunciato oggi Audi tramite un comunicato stampa che fa luce su una prossima integrazione di Apple Music che riguarderà diverse auto e funzionerà in questo modo. Basterà dunque lo schermo del proprio sistema di infotelematica per fare tutto, compresi i dati ovviamente, presi dalla connessione a internet della stessa automobile compatibile, evitando così dispositivi terzi e connessioni, con tutti i vantaggi del caso.

L’integrazione di Apple Music sarà inclusa in quasi tutti i veicoli Audi in Europa, Nord America e Giappone a partire dai model year 2022. L’integrazione verrà implementata anche sui veicoli già in circolazione tramite un aggiornamento automatico via etere.

Una bella notizia, dunque, che riguarda anche le auto attualmente in commercio, benché non sia ancora chiaro quali e con che limitazioni. Per maggiori informazioni, qui trovate il comunicato stampa relativo.

