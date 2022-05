Oggi, Mercoledì 18 maggio, il produttore taiwanese Acer ha praticamente aggiornato l’intero catalogo presentando tantissime novità appartenenti a tutte le proprie famiglie di prodotti, in occasione dell’edizione 2022 della conferenza stampa globale Next@Acer.

Tra queste, rientrano tutte le novità delle serie TravelMate, ConceptD e Vero, la serie dedicata ai prodotti ecosostenibili del produttore taiwanese, indubbiamente la più ricca di novità.

Acer presenta i nuovi laptop professionali della serie TravelMate

Acer rinnova la propria gamma di laptop aziendali della serie TravelMate destinati alle piccole e medie imprese che lavorano in modalità ibrida, presentando i nuovi laptop Acer TravelMate P4, TravelMate Spin P4 e TravelMate P2, accomunati da touchpad di grandi dimensioni, tastiera silenziosa (corsa dei tasti da 1,55 mm) e conformità a specifiche militari (certificazione MIL-STD 810H).

Tutti e tre i modelli offrono elevate prestazioni in tutto l’arco della giornata lavorativa, una maggiore sicurezza (Microsoft Secured-core, firmware sicuro e lettore delle impronte digitali per Windows Hello) e connettività avanzata (Wi-Fi 6 e supporto opzionale alle reti LTE). Tutte le soluzioni offrono Windows 11.

Per ridurre l’impatto ambientale, i laptop sono realizzati in parte con materiali PCR, mentre il trackpad OceanGlass è realizzato con materiali plastici Ocean Bound ma lavorato con una texture particolare per restituire al tatto la sensazione che si tratti di vetro.

Acer TravelMate P4

I nuovi Acer TravelMate P4 arrivano in versione da 14 e da 16 pollici, con pannello IPS in 16:10, dotato di risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), che occupa l’86% della parte frontale. Tutti i modelli offrono un’esperienza in videoconferenza di alta qualità grazie ai microfoni con riduzione del rumore (basata sull’intelligenza artificiale), ai quattro altoparlanti (rivolti verso l’alto) e all’audio DTS integrato. Per quanto concerne i processori, sono configurabili con gli Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione o con gli AMD Ryzen 7 Pro (in questo caso sono dotati della tecnologia di sicurezza hardware Pluton, progettata da Microsoft).

Acer TravelMate Spin P4

Il TravelMate Spin P4, invece, arriva solo con diagonale da 14 pollici ed è configurabile allo stesso modo del modello P4, dal quale eredita tutte le caratteristiche peculiari. In questo caso, però, si tratta di un notebook 2-in-1.

Acer TravelMate P2

Acer TravelMate P2 presenta una cerniera a 180° ed è disponibile sia con display da 14 pollici che con display da 15,6 pollici. Per quanto concerne i processori, è configurabile con gli Intel Core i7 vPro di dodicesima generazione.

Disponibilità e prezzi

Partiamo dalla disponibilità dei nuovi laptop professionali della serie TravelMate. Fatta eccezione per gli Acer TravelMate P4 con processori Intel, sia da 14 che da 16 pollici, che arriveranno nel mese di settembre 2022, tutti gli altri modelli della serie TravelMate appena presentati saranno disponibili già nel mese di agosto 2022.

Vediamo, ora i prezzi della configurazione base di ognuna delle nuove soluzioni professionali:

Acer TravelMate P4 , da 14 o 16 pollici, con processore Intel parte da 999€ .

, da 14 o 16 pollici, con processore parte da . Acer TravelMate P4 , da 14 o 16 pollici, con processore AMD parte da 949€ .

, da 14 o 16 pollici, con processore parte da . Acer TravelMate Spin P4 con processore Intel parte da 1099€

con processore parte da Acer TravelMate Spin P4 con processore AMD parte da 1049€

con processore parte da Acer TravelMate P2 parte da 799€

Acer aggiorna laptop e desktop della serie ConceptD

Sono in tutto quattro i modelli annunciati da Acer per la serie ConceptD, due notebook e due PC desktop, tutti configurabili con CPU Intel Core di dodicesima generazione e schede grafiche NVIDIA.

Acer ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro

I laptop Acer ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro sono pensati per i creatori di contenuti che lavorano in mobilità. La novità più importante di questi laptop risiede nella possibilità di optare per un display OLED (opzionale) da 16 pollici con risoluzione WQUXGA (3840 x 2400 pixel).

Per quanto concerne le configurazioni, è possibile spingersi fino al processore Intel Core i7-12700H in accoppiata con le potenti schede grafiche NVIDIA RTX (sulla versione Pro) e GeForce RTX per Laptop (sulla versione liscia). Lato memorie, troviamo fino a 32 GB di memoria RAM (SDRAM LPDDR5) e fino a 2 TB di storage (tramite SSD NVMe PCIe Gen 4 M.2).

Non mancano una tastiera retroilluminata (con tasti di scelta rapida personalizzati), un trackpad realizzato con vetro Gorilla Glass di Corning, più grande del 27% rispetto alla generazione precedente, e un lettore delle impronte digitali (certificato per Windows Hello). Lato connettività troviamo un lettore di schede SD full-size, porte Thunderbolt 4, USB Type-C e HDMI 2.1.

Nessun problema lato autonomia, dove troviamo la batteria con più alta capacità che Acer abbia mai incluso in un laptop della serie ConceptD: è stata infatti inserita un’unità da 99,98 Wh per consentire un’autonomia di 11 ore in riproduzione.

Acer ConceptD 500 e ConceptD 100

La serie ConceptD di Acer si rinnova anche per quanto concerne i PC desktop, con due modelli, uno compatto ed elegante di fascia medio-alta (ConceptD 100) e uno meno compatto, comunque elegante, ma più potente e di fascia più alta (ConceptD 500).

Entrambi i dispositivi sono molto silenziosi, attestandosi al di sotto della soglia dei 40 dBA. Sia anteriormente che posteriormente, ospitano un’ampia gamma di porte, tra cui le USB Type-C, per il collegamento a periferiche esterne. È inoltre presente la una porta LAN standard a 2,5 Gbps.

Acer ConceptD 500

È dotato di uno chassis moderno e minimalista di colore bianco con illuminazione ambrata. È la soluzione top di gamma della serie e può essere configurato con Intel Core i9 di dodicesima generazione in accoppiata con le GPU NVIDIA RTX A4000 o GeForce RTX 3070 , con un massimo di 128 GB di memoria RAM (DDR4 a 3200 MHz) e con un massimo di 8 TB di storage (4 TB tramite SSD M.2 Gen 4 e 4 TB tramite HDD).

È dotato di uno chassis moderno e minimalista di colore bianco con illuminazione ambrata. È la soluzione top di gamma della serie e può essere configurato con di dodicesima generazione in accoppiata con le GPU o , con un massimo di 128 GB di memoria RAM (DDR4 a 3200 MHz) e con un massimo di 8 TB di storage (4 TB tramite SSD M.2 Gen 4 e 4 TB tramite HDD). Acer ConceptD 100

Più compatto del fratello maggiore e dotato di un design classico, in colore bianco e con effetto legno sul pannello superiore, è configurabile con i processori Intel Core i5 o Core i7 di dodicesima generazione, e con le GPU NVIDIA T400 e T1000. Anche in questo caso, si potrà optare per un massimo di 128 GB di memoria RAM (DDR4 a 3200 MHz) ma lo spazio di archiviazione massimo scende a 4 TB.

Disponibilità e prezzi

I due laptop Acer ConceptD 5 (CN516-73G) e ConceptD 5 Pro (CN516-73P) saranno disponibili nel mese di ottobre 2022, con prezzi a partire da 2599€ e 2799€, rispettivamente.

I PC desktop Acer ConceptD 100 (link al sito ufficiale) e ConceptD 500 (link al sito ufficiale), invece, arriveranno un mese prima, ovvero a settembre 2022, e sarà possibile acquistarli a partire, rispettivamente, da 1399€ e 2199€.

Acer estende il catalogo di prodotti ecosostenibili della serie Vero

Acer ha anche annunciato tutta una serie di novità della serie Vero, dispositivi progettati secondo criteri di sostenibilità ambientale tramite cui il produttore si impegna nella costruzione di un futuro più sostenibile.

Tutti i prodotti della serie Vero sono realizzati utilizzando una percentuale di materiali plastici riciclati (tanto post-consumo quanto provenienti dagli oceani) e vengono spediti all’interno di un packaging riciclabile. Tra i prodotti presentati rientrano due nuovi laptop, un pc desktop all-in-one, un proiettore, mouse e tastiere. Di seguito, riportiamo le parole di Jerry Kao, Co-COO di Acer:

“Siamo orgogliosi di come le nuove soluzioni e prodotti ecosostenibili vadano ad ampliare la nostra linea Vero sostenendo la missione Earthion con l’obiettivo di affrontare i problemi dell’ambiente. Oltre al nuovo PC e ai monitor modelli, la famiglia Vero ora si estende a periferiche e proiettori per offrire una gamma più completa di prodotti progettati secondo criteri di sostenibilità che riducono gli sprechi e le emissioni di carbonio senza compromettere le prestazioni.”

Laptop Aspire Vero

Sono due modelli entrambi certificati Intel Evo e entrambi dotati di schermo Full HD, uno con diagonale da 14 pollici (modello AV14-51) e uno con diagonale da 15 pollici (modello AV15-52), che possono contare sui nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione con grafica Intel Iris X integrata.

L’Acer Aspire Vero 14, che arriva nelle due colorazioni Cobblestone Grey e Mariana Blue, è dotato di connettività Wi-Fi 6 e offre un’ampia selezione di porte, tra cui una USB Type-C Thunderbolt 4 e due USB 3.2 Gen 1 Type-A (una delle due può essere sfruttata per ricaricare i dispositivi mobili a sistema spento).

Entrambi i modelli sono dotati del trackpad OceanGlass, realizzato con materiali plastici riciclati; anche le scocche, le cornici e i tasti sono realizzate in buona percentuale da materiali plastici riciclati. Per garantire durabilità, facilitare il processo di riparazione e di aggiornamento, entrambi i notebook sono dotati di un coperchio rimovibile per sostituire RAM e SSD.

L’Acer Aspire Vero 15, che arriva nelle colorazioni Cobblestone Grey e Starry Black, offre tutte le caratteristiche del fratello minore, oltre a una webcam Full HD.

Acer Veriton Vero All-in-One

Si tratta di un pc desktop all-in-one professionale per le aziende che hanno a cuore l’ambiente, dal momento che è realizzato al 30% con materiali plastici riciclati post-consumo.

È dotato di un display IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD e consente il fissaggio a muro tramite una staffa VESA standard, liberando ingombri dalla scrivania.

Nonostante l’occhio all’ambiente, le prestazioni sono senza dubbio di altissimo livello: per quanto concerne le CPU si arriva fino agli Intel Core i9 di dodicesima generazione; per quanto concerne le GPU, è possibile configurarlo anche con una NVIDIA GeForce MX550; per quanto concerne le memorie, infine, si può arrivare fino a 64 GB in dual-channel di memoria RAM (DDR4 a 3200 MHz) e si possono montare due SSD M.2 per ottenere fino a 2 TB di storage.

L’Acer Veriton Vero AiO è completissimo dal punto di vista della connettività, supportando perfino il Wi-Fi 6E e offrendo una buona disponibilità di porte (anche USB Type-C 3.2 Gen 2).

Non mancano gli accorgimenti lato software (riduzione luce blu) e le funzionalità per la protezione dei dati sensibili (vi è uno scanner IR per Windows Hello) e della privacy dell’utente. La webcam integrata da 5 megapixel, può essere ruotata e può essere coperta grazie ad un otturatore meccanico.

Monitor Vero B247Y e CB273

Si tratta di due monitor dotati di pannelli IPS da 23,8 pollici (B247Y) e 27 pollici (CB273), entrambi con risoluzione Full HD, entrambi certificati TÜV Rheinland Eyesafe grazie alle ridotte emissioni di luce blu ed entrambi realizzati all’85% con plastiche PCR e al 5% con plastiche provenienti dagli oceani (OBP).

Il modello CB273, inoltre, è dotato di uno switch KWM per commutare tra più computer, permettendo di utilizzare, oltre che lo stesso monitor, anche gli stessi tastiera e mouse. È inoltre presente una porta USB Type-C tramite la quale può alimentare dispositivi fino a 90 W.

Proiettore Vero PD2325W

Il proiettore Acer Vero PD2325W è caratterizzato da elevata efficienza energetica e basso impatto ambientale (realizzato per il 50% in plastica PCR nel telaio), grazie anche alla sorgente luminosa, a LED, che può durare fino a 30000 ore. Può, inoltre, essere appeso al soffitto ed è progettato per un utilizzo continuato.

Le caratteristiche peculiari del proiettore sono:

Contrasto: 2000000:1

Luminosità: 2200 lumen

Risoluzione: WXGA (1280 x 800 pixel)

(1280 x 800 pixel) Gamma cromatica: 125% REC 709

Filtro BlueLightShield (riduzione luce blu)

Correzione automatica aberrazione trapezoidale

Altoparlante da 5 W

Mouse e tastiera Vero

Sono periferiche progettate per ridurre gli sprechi di materiale, le emissioni di carbonio e il rumore. Tanto il mouse quanto la tastiera, sono realizzati per il 65% in plastica PCR e per il 30% in materiale OBP, ma sono progettati per durare nel tempo (18 mesi per il mouse, 5 milioni di digitazioni per la tastiera).

Un’altra caratteristica peculiare di entrambi i dispositivi, disponibili all’acquisto in kit mouse+tastiera o solo mouse, è la silenziosità dei tasti. I mouse e tastiera Acer Vero arrivano nelle combinazioni cromatiche grigio chiaro e antracite con inserti gialli, pensato per gli utenti consumer, o grigio antracite semplice, pensato per gli utenti professionali.

Disponibilità e prezzi

I notebook Acer Aspire Vero (AV14-51) e Aspire Vero (AV15-52) saranno disponibili a partire dal mese di agosto 2022 con i prezzi che partiranno, rispettivamente, da 899€ e 999€. Il pc desktop all-in-one Acer Veriton Vero (VVZ4694G), invece, sarà già disponibile dal mese di luglio 2022 con i prezzi che partiranno dai 919€.

I monitor Acer Vero B247Y e Vero CB273 saranno disponibili nel terzo trimestre del 2022 a partire da 269€ e 399€ rispettivamente. Stesso periodo di disponibilità anche per il proiettore Acer Vero PD2325W che verrà proposto a partire da 549€.

In conclusione, le periferiche di input arriveranno a novembre 2022: per i set tastiera e mouse Acer Vero si parte da 69,99€, mentre per il solo mouse serviranno almeno 24,99€.

Maggiori dettagli sui prodotti della linea Acer Vero sono disponibili all’interno della sezione dedicata sul sito ufficiale.

