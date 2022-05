ASUS Republic of Gamers rinnova la sua gamma di notebook dedicati al gaming con due nuovi prodotti di sicuro interesse: il ROG Flow X16 ed il ROG Strix SCAR 17 Special Edition. Il primo è un convertibile da gaming, con display touch con una resa cromatica al top ed un’eccellente accoppiata CPU e GPU. Il nuovo Flow X16, nonostante sia a tutti gli effetti una macchina da gaming, è facilmente trasportabile e pensata per un utilizzo in mobilità.

A completare la gamma di novità di ASUS c’è il ROG Strix SCAR 17 Special Edition, un interessantissimo notebook da gaming che può contare su prestazioni da desktop grazie al sorprendente sistema di raffreddamento che consente di aumentare le prestazioni generali tenendo sotto controllo le temperature. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alle nuove proposte di ASUS ROG che punta a soddisfare le esigenze degli utenti con nuovi notebook in grado di offrire prestazioni al top.

ASUS presenta ROG Flow X16: convertibile leggero e super potente

Tra le novità annunciate da ASUS ROG troviamo il nuovo ROG Flow X16. Si tratta di un portatile da 16 pollici che va a posizionarsi nel segmento dei notebook “thin and light” dedicati al gaming ad alte prestazioni. Il laptop è anche convertibile, ampliando in modo significativo le modalità di utilizzo per gli utenti che potranno sfruttare anche una modalità tablet con la possibilità di ruotare intorno all’asse della cerniera di 360 gradi.

Alla base del progetto del nuovo ASUS ROG Flow X16 c’è il processore AMD Ryzen 9 6900HS, punto di riferimento della nuova gamma Ryzen 6000 di AMD. La parte grafica è affidata alla scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti che può contare su di un TGP di 125 W con Dynamic Boost. La combinazione di CPU e GPU consente al convertibile di caratterizzarsi come un vero e proprio punto di riferimento in ambito gaming nonostante sia, a tutti gli effetti, un prodotto “thin and light”.

A tenere sotto controllo le temperature c’è una terza ventola che affianca le due tradizionalmente presenti in laptop di questo tipo. Questa ventola è dedicata alla GPU di NVIDIA e riesce a ridurre di 7° C la temperatura rispetto alle soluzioni tradizionali. Per smaltire il calore con la massima efficienza è presente il nuovo Pulsar Heatsink che copre tutta la parte posteriore del notebook con uno spessore di appena 0,1 mm ed una superfice di smaltimento di 110,902 mm2.

Da notare anche la presenza del supporto alle GPU esterne della gamma XG Mobile. In questo modo, è possibile abbinare al convertibile di ASUS ROG una GPU esterna in grado di offrire un ulteriore boost prestazionale. Contestualmente, questa soluzione permette di arricchire le porte I/O a disposizione dell’utente con porte Ethernet, DisplayPort, USB-A e HDMI 2.1.

Il nuovo ROG Flow X16 può contare su di un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR5 4800 MHz e fino a 2 TB di SSD. È presente anche un secondo slot per SSD M.2 che permette di ampliare ulteriormente lo storage a disposizione. Uno dei punti di riferimento del nuovo ROG Flow X16 è il display. Si tratta di un pannello da 16 pollici con cornici ridotte al minimo che garantiscono un ingombro tipico di un portatile da 15,6 pollici.

Il display presenta un rapporto tra le dimensioni di 16:10 con supporto al touch screen e vetro Gorilla Glass 3. Si tratta di un Nebula HDR display con Mini LED e luminosità massima di 1100 nits. La risoluzione è QHD e il refresh rate massimo è di 165 Hz. Il pannello è certificato VESA DisplayHDR 1000 e può contare su 512 zone di dimming. Da notare anche la copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3 ed un tempo di risposta di 3 ms.

Per quanto riguarda l’autonomia c’è una batteria integrata da 90 Wh che richiede 30 minuti per una ricarica del 50% con il caricatore in dotazione. Nonostante le ottime specifiche, da vero notebook da gaming, il nuovo ROG Flow X16 presenta uno spessore di appena 2 cm con un peso complessivo di 2,1 chilogrammi che lo rende facilmente trasportabile.

ROG Strix SCAR 17 Special Edition: performance da desktop grazie ad un sistema di raffreddamento al top

La seconda novità annunciata da ASUS ROG è il nuovo ROG Strix SCAR 17 Special Edition (SE). Il notebook punta ad offrire prestazioni al top con una particolare attenzione alla gestione delle temperature. Il nuovo ROG Strix SCAR 17 SE, infatti, può contare su di un sistema di smaltimento del calore di nuova generazione composto da una camera di vapore, che copre quasi il 50% della scheda madre, e da un dissipatore a metallo liquido Conductonaut Extreme dedicati sia alla CPU che alla GPU.

Il sistema consente ad ASUS di fissare un TDP massimo di 65 W per la CPU ed un TGP massimo di 175 W con Dynamic Boost. ASUS ROG sottolinea la possibilità di raggiungere temperature inferiori di 5° C rispetto ad altre soluzioni analoghe. Il complesso sistema di smaltimento del calore realizzato dall’azienda per il suo notebook da gaming consente di spingere al massimo l’hardware, come confermato dai dati sulle performance della CPU.

Il notebook può contare sulla presenza del processore Intel Core i9-12950HX, della famiglia Alder Lake di Intel, in grado di spingersi fino a 5,2 GHz in Single Thread. Con la modalità Turbo attiva e grazie al sistema di raffreddamento avanzato, la CPU fa registrare un punteggio di oltre 22 mila punti con Cinebench R23 garantendo prestazioni in linea (appena 1,4% in meno secondo i dati forniti da ROG) rispetto ad un processore desktop come l’Intel Core i7-12700K. La parte grafica è, invece, affidata alla NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, garanzia di ottime performance, soprattutto grazie al sistema avanzato di raffreddamento.

Il ROG Strix SCAR 17 SE è disponibile con un display da 17 pollici con la possibilità di scegliere tra un pannello Full HD da 360 Hz oppure uno QHD da 240 Hz. Il tempo di risposta è di 3 ms con sistema Adaptive Sync. Tra le specifiche c’è spazio per un massimo di 64 GB di memoria RAM DDR5 a 4800 MHz che offrono un incremento delle performance del 50% rispetto alle soluzioni analoghe DDR4. Per lo storage ci sono SSD in RAID 0 con la possibilità di poter contare su tutto lo spazio necessario per salvare i propri giochi.

La batteria è da 90 W con supporto alla ricarica rapida che garantisce il 50% di carica in appena 30 minuti. C’è anche il supporto Wi-Fi 6E. Da notare anche una dotazione di porte particolarmente ricca. A disposizione degli utenti, il ROG Strix SCAR 17 SE propone due porte USB-C (una di queste con supporto Thunderbolt 4) ed una porta HDMI 2.1 con supporto all’uscita video 4K fino a 120 Hz.

Il design del nuovo ROG Strix SCAR 17 SE riprende le soluzioni della serie Strix SCAR con i LED RGB sulla scocca e gli Armor Caps personalizzabili. Da notare anche una particolare finitura con inchiostro invisibile, realizzato in modo specifico da ASUS ROG per adattarsi alla scocca metallica del notebook. Sotto la luce UV, l’inchiostro contribuisce a dare un tocco unico al design aggiungendo elementi blu e verdi alla scocca.

Prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi ASUS ROG Flow X16 e Strix SCAR 17 SE stanno per arrivare sul mercato. L’azienda ha confermato che il lancio commerciale è programmato per la prossima estate. Per quanto riguarda i prezzi, invece, il Flow X16 arriverà sul mercato con un prezzo di partenza di circa 2.500 euro. Per il ROG Strix SCAR 17 SE, invece, il listino partirà da circa 4.000 euro. Da notare che ASUS ha anticipato che le configurazioni in arrivo sul mercato italiano dei due notebook da gaming saranno comunicate soltanto in un secondo momento. Non ci resta, quindi, che attendere comunicazioni ufficiali sulla disponibilità in Italia dei due notebook.

