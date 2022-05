Huawei Watch GT 3 Pro è uno smartwatch che il produttore cinese ha presentato nei giorni scorsi in Cina assieme a Huawei Band 7. Si tratta di un dispositivo di fascia elevata che si piazza al vertice della gamma di orologi smart di Huawei, un orologio che il produttore presenterà sul mercato globale a stretto giro di posta.

Huawei Watch GT 3 Pro debutta sul mercato globale il 18 maggio

Ebbene sì, mancano meno di due giorni al debutto ufficiale di Huawei Watch GT 3 Pro sul mercato globale, un evento che Huawei ha annunciato nelle scorse ore sui propri canali social. Si aprirà il alle ore 14:00 di mercoledì 18 maggio il sipario per un orologio molto atteso che si presenta così.

Designed for every occasion. We're bringing timeless elegance to the HUAWEI Flagship Product Launch 2022, with the new #HUAWEIWATCHGT3Pro. Find out more on 18 May at 13:00 BST. pic.twitter.com/18AsP2fq4y — Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) May 16, 2022

Huawei Watch GT 3 Pro, in Cina è stato presentato in due varianti (anzi tre considerando anche il modello Porsche Design che dalle versioni standard si differenzia solo esteticamente): una da 43 e una da 46 mm. Lo schermo AMOLED misura rispettivamente 1,32″ e 1,43″, a seconda della variante c’è in versione con corpo in ceramica o in titanio, col vetro zaffiro che, oltre alla resistenza, garantisce una certa eleganza.

Non manca ovviamente il GPS, la resistenza alle immersioni fino a 50 metri di profondità, varie funzioni sportive con 100 modalità specifiche incluse e tracciabili, e tanto altro. Lato autonomia la versione da 46 mm di diagonale dura 14 giorni (8 se usato in maniera intensa, con tanto sport), la versione da 43 più o meno la metà secondo quanto dichiara Huawei. Di buono c’è anche la ricarica rapida, migliorata del 30% rispetto al modello precedente: 10 minuti di ricarica per un’ora di utilizzo.

La versione cinese di Huawei Watch GT 3 Pro ha a bordo HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei, non sappiamo cosa ci possa riservare la variante globale.

Stesso discorso vale per il prezzo, che sul mercato natio si attesta su 2688 yuan (circa 380 euro) per la versione da 46 mm e su 2488 yuan (circa 351 euro) per quella da 43 mm. Ma visto che mancano una manciata di ore alla presentazione di dopodomani, 18 maggio, basta seguirci e pazientare ancora un po’.

