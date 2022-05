Apple ha presentato oggi una nuova promozione del piano Apple Trade In per gli utenti che vogliono permutare il proprio dispositivo usato per acquistarne uno nuovo. L’offerta riguarda sia gli iPhone che gli iPad, oltre ai Mac, gli Apple Watch e altri dispositivi. C’è tempo fino al prossimo 31 maggio 2022 per approfittarne.

I dispositivi usati interessati dalla supervalutazione Apple Trade In

La nuova offerta di Apple, in sostanza, permette di ottenere un credito extra per acquistare un nuovo dispositivo, permutandone uno vecchio online o in negozio. I dispositivi accettati sono i seguenti, con al fianco gli importi massimali correlati.

iPhone:

iPhone 12 Pro Max Fino a € 685

iPhone 12 Pro Fino a € 600

iPhone 12 Fino a € 485

iPhone 12 mini Fino a € 420

iPhone SE (2ª generazione) Fino a € 205

iPhone 11 Pro Max Fino a € 455

iPhone 11 Pro Fino a € 400

iPhone 11 Fino a € 335

iPhone XS Max Fino a € 295

iPhone XS Fino a € 260

iPhone XR Fino a € 230

iPhone X Fino a € 190

iPhone 8 Plus Fino a € 165

iPhone 8 Fino a € 130

iPhone 7 Plus Fino a € 105

iPhone 7 Fino a € 80

iPhone 6s Plus Fino a € 50

iPad:

iPad Pro Fino a € 615

iPad Air Fino a € 280

iPad Fino a € 210

iPad mini Fino a € 205

Mac:

MacBook Pro Fino a € 980

MacBook Air Fino a € 430

MacBook Fino a € 130

iMac Pro Fino a € 1.400

iMac Fino a € 850

Mac Pro Fino a € 4.530

Mac mini Fino a € 230

Apple Watch:

Apple Watch SE Fino a € 150

Apple Watch Series 5 Fino a € 140

Apple Watch Series 4 Fino a € 90

Apple Watch Series 3 Fino a € 45

Apple Watch Series 2 Fino a € 35

Le condizioni e quello che c’è da sapere sulla permuta Apple

Le condizioni del programma Apple Trade In

Quelli erano i dispositivi permutabili e i relativi importi massimali previsti col programma di supervalutazione di Apple, che tiene a precisare quanto segue.

Il credito extra per la permuta varia da € 20 a € 40 per iPhone, da € 10 a € 50 per iPad, da € 10 a € 20 per Mac, e da € 10 a € 20 per Apple Watch. Apple o i partner Apple per la permuta potrebbero applicare termini aggiuntivi.

Il valore di permuta dipende dalle condizioni, dall’anno di fabbricazione e dalla configurazione del dispositivo che restituisci.

Il pagamento avverrà solo se il dispositivo ricevuto corrisponde alla descrizione fornita al momento della valutazione. Apple si riserva il diritto di rifiutare la permuta o limitarne la quantità per qualsiasi dispositivo e per qualsivoglia motivo. Il valore del tuo vecchio dispositivo potrà essere riconosciuto a fronte dell’acquisto di un nuovo dispositivo Apple.

L’offerta potrebbe non essere disponibile in tutti gli Store. La permuta di computer desktop (computer fisso) è attualmente disponibile solo online e alcuni Apple Store potrebbero applicare restrizioni aggiuntive.

Le scadenze e le FAQ

Visti i dispositivi permutabili con Apple Trade In e le principali condizioni, c’è da sapere che il credito ottenuto è valido e spendibile fino al 31 maggio 2022. Tale credito verrà fornito attraverso una carta regalo Apple Store.

Ma per maggiori dettagli, per le domande frequenti e per fugare eventuali dubbi, vi suggeriamo di consultare la pagina dedicata del programma di Apple.

