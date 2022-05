1MORE lancia nuove cuffie true wireless pensate per rivaleggiare con prodotti con cavo per audiofili. Si tratta delle 1MORE EVO, disponibili in offerta lancio sullo store online Goboo con un prezzo ribassato e un omaggio: scopriamo insieme tutti i dettagli.

1MORE EVO in offerta lancio per i primi acquirenti su Goboo

Le 1MORE EVO sono cuffie senza fili in-ear con driver ibridi e cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB. Mettono a disposizione driver dinamico da 10 mm, LDAC, certificazione Hi-Res Audio, ANC adattivo e sei microfoni pensati per ottimizzare il suono e la resa vocale durante le chiamate. In più permettono di personalizzare il suono con SoundID e sfruttare una modalità Trasparenza Dual-Mode.

Con ANC spento le cuffie possono raggiungere le 8 ore di riproduzione e la custodia può aggiungere due ricariche e mezzo, il che porta a un totale di 28 ore di ascolto. 15 minuti di ricarica rapida possono fornire ulteriori 4 ore di riproduzione, e per una maggiore comodità sono compatibili con la ricarica wireless Qi. A tal proposito vale la pena specificare che l’omaggio anticipato più su consiste proprio nel caricabatterie wireless.

Le 1MORE EVO adottano un design della cavità acustica che consiste in un driver dinamico da 10 mm con un’armatura bilanciata a bassa distorsione. Grazie al supporto del codec LDAC, le cuffie offrono un’esperienza di ascolto certificata Hi-Res Audio Wireless, con una velocità di trasferimento massima di 990 kbps. Con SoundID è possibile eseguire un test del suono con IA all’interno dell’app 1MORE Music per riuscire a creare il suono perfetto su misura per i gusti personali di ciascun utente. Il profilo sonoro predefinito è sintonizzato da Luca Bignardi, ingegnere del suono vincitore di quattro Grammy Award.

Le cuffie adottano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrida QuiteMax fino a 42 dB: i microfoni di feedforward e feedback possono catturare i rumori esterni e interni, mentre il driver dinamico genera segnali anti-rumore per eliminare il rumore ambientale e offrire musica o conversazioni pulite. Rilevando in modo intelligente il rumore esterno, sono in grado di cambiare automaticamente i livelli di cancellazione, ma in alternativa sono disponibili tre modalità manuali: ANC forte, ANC mite e Wind Noise Resistant (pensato appositamente per le giornate ventose).

La modalità Trasparenza, selezionabile all’interno dell’app e attivabile con una pressione prolungata, offre Pass-through per far entrare il suono ambientale (utile per quando si cammina nel traffico) e Voice Enhancement per far risaltare le voci e far udire chiaramente annunci o scambiare qualche parola con amici di passaggio. Grazie al Bluetooth 5.2, le cuffie possono collegarsi con due dispositivi contemporaneamente, con una connessione forte e stabile entro i 10 metri.

A livello di materiali abbiamo un pannello in ceramica 3D che produce una superficie liscia e specchiata ed è utile per ridurre efficacemente le interferenze del segnale elettromagnetico. La custodia è realizzata in lega di alluminio anodizzato ed è resistente ai graffi e pensata per durare.

Potete acquistare le cuffie 1MORE EVO su Goboo in offerta lancio al prezzo di 139,99 euro (anziché 169,99) nelle colorazioni Nero o Bianco, con in omaggio il caricabatterie wireless Qi anticipato più in alto. La spedizione è gratuita, senza oneri aggiuntivi, e avviene dalla Spagna, con consegna entro 3-5 giorni lavorativi.

