Lemfo K22 è uno smartwatch compatibile con Android e iOS piuttosto completo, con funzionalità dedicate al fitness e all’attività sportiva, ma anche alla salute in generale. Grazie a un’offerta limitata di TomTop è possibile portarselo a casa con poco più di 30 euro di spesa, spedizione compresa: conosciamolo meglio.

Lemfo K22 è in super offerta da TomTop: solo 32 euro per acquistare lo smartwatch

Lemfo K22 è uno smartwatch niente male, soprattutto se rapportato al prezzo di vendita attuale. Mette a disposizione uno schermo IPS touchscreen di forma circolare da 1,28 pollici a risoluzione 240 x 240, un processore Realtek 8762C con memoria flash da 64 MP e connettività Bluetooth 5.0 per il collegamento allo smartphone.

Risulta compatibile con dispositivi dotati di almeno Android 4.4 Kitkat o iOS 8.0 e offre secondo i dati diffusi dall’azienda un’autonomia fino a 10 giorni o fino a 30 giorni di standby (grazie alla batteria da 400 mAh). Per quanto riguarda le dimensioni abbiamo un cinturino in silicone da 22 mm, un quadrante da 50 x 50 mm e una cassa spessa 14,5 mm. Il corpo è un misto di plastica e metallo, con un peso totale di 58 g.

Lo smartwatch offre diverse funzionalità come contapassi, previsioni meteo, monitoraggio del battito cardiaco, della pressione del sangue e del livello di ossigenazione del sangue, ma anche misurazione della qualità del sonno, fotocamera remota, notifiche (anche per le chiamate), promemoria per la sedentarietà, cronometro, timer e non solo. Diverse le modalità sportive supportate, come camminata, corsa, ciclismo, calcio e basket. Può essere collegato all’app Da Fit, disponibile gratuitamente su Google Play Store e App Store.

Lemfo K22 è acquistabile in offerta sul sito TomTop a 32,46 euro con spedizione gratuita dalla Cina. È disponibile nelle colorazioni Black, Grey e Green. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto:

Acquista Lemfo K22 in offerta da TomTop

