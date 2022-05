Il nuovo partner ufficiale del Festival di Cannes sta portando la più grande kermesse cinematografica del mondo nel metaverso e precisamente all’interno del popolare videogame Fortnite.

Grazie a Brut il famoso sfondo del festival verrà ricreato in Fortnite consentendo ai giocatori di vivere l’evento attraverso gli occhi di tre diversi personaggi.

Si tratta di un giornalista che produrrà materiale e condurrà interviste, un attore che terrà un’audizione con un regista importante, parteciperà a un servizio fotografico e camminerà sul tappeto rosso, e un regista che dovrà trovare le pagine di una sceneggiatura perduta nella città, inviarle a un produttore, riunire la squadra e salire i famosi gradini per la prima del film.

Saranno disponibili anche altre missioni aggiuntive che riguarderanno argomenti più impegnati come il cambiamento climatico o questioni relative all’inclusione e alla diversità nell’industria cinematografica.

Ogni personaggio avrà la sua storia e alcune missioni da seguire che porteranno i giocatori a passeggiare sulla Promenade de la Croisette con gli amici, scoprire il Palais des Festivals, posare per le foto sul tappeto rosso, sbloccare luoghi nascosti e collezionare effetti speciali di Fortnite. Ecco cosa possiamo aspettarci.

Il Festival di Cannes sarà accessibile anche attraverso Fortnite

L’esperimento rappresenta una delle numerose iniziative tecnologiche guidate da Brut per rendere il Festival di Cannes più accessibile a un pubblico più ampio, soprattutto le persone più giovani.

Vysena, il celebre studio francese specializzato in mappe virtuali, ha riprodotto fedelmente numerosi aspetti dell’ambientazione dalla Croisette, dal Palais des Festivals ai suoi famosi gradini. Le mappe vanteranno l’universo audiovisivo ultra realistico in stile Brut.

Durante il Festival di Cannes, Brut ospiterà anche una House of Creators e porterà circa 100 creatori da tutto il mondo sulla Croisette dove incontreranno registi, attori e agenti di alto profilo.

La scorsa settimana l’azienda ha anche annunciato una collaborazione con Emily Yang, un’artista pioniera di NTF nota come Pplpleasr, per organizzare una raccolta fondi che andranno a favore dell’USC Annenberg Inclusion Initiative il cui obiettivo è sostenere le giovani donne creator. Il Festival di Cannes è in programma dal 17 al 28 maggio.

Potrebbe interessarti: SEGA starebbe plasmando il suo metaverso di gioco a partire da Sonic