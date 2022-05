Euronics, gigante della grande distribuzione specializzato nell’elettronica di consumo, ha lanciato, nella giornata di ieri, gli sconti coi fiocchi, proponendo oltre un centinaio di prodotti tecnologici con sconti fino al 50%.

Scopriamo quali sono le migliori offerte di questa nuova iniziativa, ricordandovi che i prodotti promozionati saranno acquistabili in sconto fino al prossimo 11 maggio 2022, sia online che in negozio.

Le migliori offerte deli “Sconti coi fiocchi” di Euronics

Gli sconti coi fiocchi di Euronics potrebbero essere un’ottima occasione per acquistare tanti prodotti, provenienti dalle più svariate categorie, ad un prezzo molto vantaggioso, con gli sconti che arrivano fino al 50%.

Rientrano nella promozione prodotti come smartphone o TV, prodotti informatici, piccoli e grandi elettrodomestici, alcuni dei quali vengono proposti come esclusiva online.

Nel prosieguo dell’articolo, proviamo ad aiutarvi nell’acquisto, indicandovi quelle che a nostro avviso sono le migliori offerte proposte da Euronics, suddivise per categoria di prodotto. I prodotti saranno poi elencati in ordine decrescente di prezzo.

Prima di lasciarvi alle migliori offerte, vi ricordiamo nuovamente che le offerte saranno valide fino al prossimo 11 maggio 2022, salvo esaurimento delle scorte. Sugli acquisti compatibili sarà possibile ottenere la consegna gratuita.

Migliori offerte Telefonia

Non sono molti i prodotti in offerta in questa categoria, ma alcuni di loro meritano senza dubbio di essere menzionati. Vi segnaliamo lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4, proposto in offerta sia con cassa da 44 mm che con cassa da 40 mm, e alcuni smartphone, tra cui il bellissimo pieghevole Motorola Razr 5G, proposto con oltre il 50% di sconto.

Tutte le offerte su Telefonia degli Sconti coi Fiocchi di Euronics

Migliori offerte Informatica

La categoria informatica è una delle più ricche di prodotti in offerta, tra cui troviamo tanti notebook, alcuni monitor, un paio di PC desktop all-in-one e alcuni accessori.

Tutte le offerte su Informatica degli Sconti coi Fiocchi di Euronics

Migliori offerte Audio/Video

Tra le offerte audio/video vi segnaliamo sei smart TV, tra cui una OLED da 48” di Philips proposto con oltre il 40% di sconto sul prezzo di listino.

Tutte le offerte su Audio/Video degli Sconti coi Fiocchi di Euronics

Le altre offerte interessanti

In questa sezione abbiamo raggruppato offerte provenienti dalle altre categorie di prodotto: qui troviamo il drone DJI Mavic Air 2, proposto con oltre il 30% di sconto, e alcuni prodotti per la pulizia della casa o per l’igiene personale.

Tutte le offerte degli Sconti coi Fiocchi di Euronics, validi fino al prossimo 11 maggio

