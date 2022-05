Il robot lavapavimenti Roborock S7 MaxV Ultra, annunciato al CES 2022, è ora acquistabile negli Stati Uniti, in Francia e in Germania e presto dovrebbe arrivare anche in altri paesi. La versione Ultra si differenzia per la base completamente automatizzata per una migliore pulizia della smart home.

Roborock S7 MaxV Ultra offre la stessa potenza di aspirazione e il sistema di pulizia VibraRise degli altri dispositivi della gamma. La differenza principale è il bacino di lavaggio e riempimento completamente automatizzato che può lavare il mocio del robot, inoltre la base può ricaricare e svuotare automaticamente i serbatoi dell’acqua pulita e sporca.

L’azienda afferma che Roborock S7 MaxV Ultra si ricarica il 30% più velocemente e supporta la nuova funzione di ricarica off-peak che consente scegliere l’orario più conveniente a seconda del piano energetico sottoscritto.

Roborock S7 MaxV è disponibile in versione Ultra con base completamente automatizzata

Roborock S7 MaxV Ultra con la base di lavaggio e riempimento automatico è acquistabile negli Stati Uniti dallo store Roborock al prezzo di 1.399,99 dollari con la spedizione prevista entro il 25 maggio.

In Francia il lavapavimenti è acquistabile presso Boulanger al prezzo di 1.499 euro con consegna dal 14 maggio, mentre in Germania il dispositivo è acquistabile da Mediamarkt al prezzo di 1.399 euro con date di consegna stimate per il 17 giugno.

Roborock S7 MaxV Ultra dovrebbe essere a breve disponibile in altri paesi e presso rivenditori alternativi, incluso Amazon, inoltre si prevede che sarà possibile acquistare la base di lavaggio e riempimento automatico separatamente al prezzo di 699 dollari o euro.

