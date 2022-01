Tra le compagnie che hanno approfittato della vetrina mediatica offerta dal CES 2022, che si sta svolgendo in questi giorni a Las Vegas, troviamo anche Roborock, compagnia specializzata nella realizzazione di prodotti intelligenti per la pulizia.

Il brand cinese ha annunciato un nuovo robot aspirapolvere di fascia alta, anticipando inoltre l’arrivo di una nuova serie di fascia media destinata ad ampliare ulteriormente la propria offerta di mercato.

Roborock S7 MaxV Ultra, un mare di novità

Partiamo da Ultra-Dock, la base di ricarica compatibile con il nuovo standard Empty Wash Fill di Roborock, che riduce la necessità di interventi manuali da parte dell’utente. Il mocio, ad esempio, viene lavato automaticamente durante la pulizia e al termine della stessa, per una maggiore igiene della casa.

Cresce l’autonomia rispetto ai modelli precedenti, visto che il nuovo robot può pulire fino a 300 metri quadri di superficie, mentre l’autonomia del sacchetto di raccolta nella base sfiora i due mesi. Migliora anche il sistema di navigazione che può contare su una fotocamera RGB, un sistema a luce strutturata 3D e una nuova NPU, che permette a Roborock S7 MaxV di riconoscere gli oggetti sul pavimento e di calcolare il metodo migliore per pulire attorno a questi senza toccarli.

Il nuovo sistema consente anche di individuare rapidamente i mobili della casa, offrendo delle icone che permettono di pulire rapidamente intorno al tavolo o al divano, ideale per una rapida pulizia dopo un pranzo in compagnia. Anche il sistema di lavaggio è stato migliorato grazie a VibraRise, che combina la pulizia sonica con il sollevamento del mocio, per rimuovere in maniera più efficace lo sporco presente sul pavimento,

Decisamente elevata la potenza di aspirazione, pari a 5.100 Pa, superiore alla media dei prodotti sul mercato, così da assicurare un’ottima pulizia anche in ambienti particolarmente sporchi, Roborock S7 MaxV Ultra arriverà sul mercato americano nella prossima primavera a un prezzo di 1.399,99 dollari, circa 1.250 euro al cambio attuale. Non ci sono informazioni relative alla disponibilità in Europa, ma è probabile che le tempistiche siano molto simili.

La nuova serie Roborock Q

La fiera americana è stata l’occasione per annunciare la nascita di una nuova serie di prodotti, Roborock Q, pensata per la fascia media ma con numerose opzioni presenti nei modelli più costosi. Troveremo infatti il sistema di svuotamento automatico tanto apprezzato dagli utenti ma anche numerose delle funzioni che sono state introdotte sulla serie S, il fiore all’occhiello della compagnia asiatica.

Il primo modello si chiamerà Roborock Q7 Max e sarà presentato nel corso del secondo trimestre di quest’anno, per cui torneremo presto a parlarne.