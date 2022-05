Arlo ha ufficialmente annunciato il debutto sul mercato italiano della videocamera di sorveglianza Arlo Go 2 la cui caratteristica principale è la grande versatilità di utilizzo grazie alla presenza della connettività 3G/4G, oltre che del Wi-Fi.

La presenza della doppia connettività rende questa telecamera unica nel suo genere aprendo la possibilità a una miriade di casi di utilizzo. Innanzitutto, è possibile installare Arlo Go 2 in luoghi non coperti dal Wi-Fi di casa o addirittura scegliere di portarla con sé ovunque si abbia la necessità di sorvegliare qualcosa o qualcuno grazie alla flessibilità data dalla connettività 3G/4G.

Arlo Go 2 porta la sicurezza ovunque grazie alla connessione 4G

La SIM permette di mantenere sempre attiva la connessione anche in ambiente casalingo in caso di problemi di connettività Wi-Fi consentendo di continuare l’attività di sorveglianza. Segnaliamo, inoltre, la presenza di uno slot per la scheda micro SD che permette di salvare i filmati registrati direttamente su un archivio locale oltre che sul cloud di Arlo.

Arlo Go 2 è resistente alle intemperie e, per la prima volta su un prodotto di questa categoria, integra il GPS consentendo, grazie alla SIM, di essere sempre rintracciabile in qualsiasi momento.

La telecamera può registrare filmati in risoluzione 1080p a colori che è possibile visualizzare in streaming sul proprio smartphone o in seguito tra le registrazioni presenti sul cloud; si avvale di una sirena integrata, di un faretto e di audio bidirezionale (altoparlante e microfono).

Presenti anche per questo modello la possibilità di sottoscrivere i piani cloud Secure di Arlo grazie ai quali distinguere persone, animali o veicoli e stabilire zone attive in cui rilevare il movimento solo in una determinata area all’interno del cono visivo della telecamera. Arlo Secure consente, inoltre, di conservare i filmati registrati sul cloud fino a un massimo di 60 giorni.

L’azienda non ha comunicato dettagli sull’autonomia che, solitamente, nelle telecamere Arlo si attesta sui 6 mesi con la prima ricarica anche se la presenza della connettività 3G/4G potrebbe abbassare drasticamente questo risultato.

Prezzi e disponibilità

Arlo Go 2 sarà disponibile al pubblico dal 1 luglio 2022 a un prezzo di 299,99 euro e presso i rivenditori Vodafone a 359 euro con due anni di Arlo Secure inclusi.

