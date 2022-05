Il 4 maggio è ormai alle porte e i fan della saga di Star Wars si preparano a celebrare lo Star Wars Day. La data è stata scelta a causa dell’assonanza tra una delle frasi più celebri dell’intera saga, “May the Force be with you”, “Che la Forza sia con te”, e la frase “May the 4th be with you”, “Che il 4 maggio sia con te”. Il doppio significato della parola May, che in inglese significa sia “maggio” che “possa” e l’assonanza tra la pronuncia di “force” e “fourth” hanno dato vita alla ricorrenza che va avanti da ormai oltre quarant’anni.

Per celebrare degnamente l’evento i partner licenziatari di Disney e Lucasfilm propongono tantissimi prodotti esclusivi ispirati ai personaggi più rappresentativi della saga, dai tantissimi del LEGO, di cui vi parliamo approfonditamente in questo articolo, alle collezioni di abbigliamento su ShopDisney, senza scordare i tanti film e serie TV che potete gustarvi su Disney+.

Abbiamo dunque raccolto le promozioni più interessanti in programma per questi giorni, in modo che i tantissimi fan della più famosa saga di fantascienza possano celebrare, ognuno a modo proprio, l’evento più atteso dell’anno.

shopDisney

Partiamo con shopDisney, lo store online del colosso dell’intrattenimento che detiene i diritti della saga di Star Wars, e che ha preparato una collezione di prodotti davvero unica. Dall’abbigliamento ai LEGO, dai giocattoli ai prodotti per la casa, sullo store ufficiale troverete centinaia di prodotti dedicati a Star Wars, per soddisfare le voglie di chiunque.

Abbiamo dunque selezionato alcuni dei prodotti più interessanti, dedicati ai collezionisti, che cercano le più recenti action figure, e a chi invece non vuole perdere l’occasione per sfoggiare il proprio amore per la serie con un capo di abbigliamento o una tazza per la prima colazione.

Queste erano solo alcune delle offerte attive sullo store ufficiale Disney, ma i prodotti in vendita e in offerta sono davvero tantissimi e li potete trovare in promozione su shopDisney visitando questo indirizzo.

Le offerte Amazon

Anche un colosso come Amazon non si fa sfuggire l’opportunità di celebrare degnamente un evento di tale portata e ha preparato una intera pagina dedicata all’evento. Anche in questo caso le offerte sono tantissime, dai numerosi set LEGO alle action figure dei personaggi più amati della saga, dai capi di abbigliamento per grandi e piccini ai gadget più bizzarri come sveglie e tazze.

Anche in questo caso vi proponiamo una piccola selezione di prodotti che faranno la gioia dei fan più piccoli e di quelli con qualche primavera in più sulle spalle, per celebrare l’evento e avere allo stesso tempo un oggetto da collezione o di uso comune con il brand di Star Wars.

Gli imperdibili su Disney+

Per un vero fan della saga di Star Wars è assolutamente imperdibile una giornata dedicata ai tantissimi film a disposizione, a cui si affiancano le serie TV più recenti e storiche. Proprio il 4 maggio arriverà su Disney+ l’attesa DisneyGallery “The Book of Boba Fett, dedicata alla più recente serie TV ambientata nell’universo di Star Wars, ma i contenuti a disposizione sono davvero tantissimi.

Oltre ai nove film della saga, a cui si affiancano i due spin-off, su Disney+ troverete le serie TV storiche e recenti, come The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Clone Wars, Visions, Bat Batch e molti altri, senza ovviamente dimenticare tutti quei contenuti amati anche dai fan LEGO, come ad esempio “Le nuove cronache di Yoda”.

E per approfondire la conoscenza con l’universo di Star Wars su Disney+ troverete anche numerosi cortometraggi e speciali, per conoscere le astronavi e i veicoli, i pianeti e tante altre chicche e curiosità per grandi e piccini.

Se non siete ancora abbonati a Disney+ potete farlo utilizzando il link sottostante. Ricordiamo che il costo dell’abbonamento mensile è di 8,99 euro, con la possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Chi sceglierà l’abbonamento annuale invece pagherà 89,99 euro, risparmiando quindi due mesi, pari a oltre il 15%.

Abbonati a Disney+