Harman Kardon ha annunciato la soundbar Citation MultiBeam 1100 in grado di fornire bassi corposi e suono surround 3D per offrire un effetto cinema grazie alla tecnologia MultiBeam del suono combinata con Dolby Atmos.

La nuova soundbar dell’azienda statunitense è elegante, facile da configurare e comoda da utilizzare e misura 115 x 6,5 x 13 cm (L x A x P) con un peso 4,6 kg.

Caratteristiche della soundbar Harman Kardon Citation MultiBeam 1100

Progettata per film, musica e giochi, Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 è dotata di 11 speaker: 6 woofer racetrack da 55×90 millimetri, 3 tweeter da 25 mm e 2 altoparlanti a larga banda da 70 mm orientati verso l’alto per una potenza combinata di 630 W e una risposta in frequenza compresa tra 52 Hz e 20 kHz (-6 dB). Il dispositivo offre anche un display LCD con touchscreen per accedere alle impostazioni e alle principali funzionalità.

La soundbar Harman Kardon integra anche la tecnologia PureVoice dell’azienda che aiuta a mantenere i dialoghi cristallini a qualsiasi volume. La soundbar Citation MultiBeam 1100 supporta AirPlay, Alexa Multi-Room Music e integra Chromecast, inoltre offre connettività Bluetooth e HDMI eARC.

La nuova soundbar può essere abbinata ai subwoofer S e Sub S e agli altoparlanti Citation Surround dell’azienda per ottenere una configurazione 5.1.2.

Oltre ad adattarsi perfettamente alla maggior parte delle Smart TV, la soundbar può anche essere montata a parete e con il sistema di calibrazione del suono è possibile bilanciare l’audio e ottimizzare la resa nei vari ambienti.

Disponibilità e prezzi della soundbar Harman Kardon Citation MultiBeam 1100

La soundbar Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 sarà disponibile da maggio al prezzo di listino di 999 euro con finitura in tessuto di vera lana nelle colorazioni Winter Grey o Classic Black. Il prodotto sarà acquistabile anche su Amazon.

