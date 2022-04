Stando a un report pubblicato dall’istituto di ricerca Counterpoint Research, la carenza di componenti per PC potrebbe vivere una fase di tregua nella seconda metà dell’anno.

Per trarre le sue conclusioni, l’istituto, specializzato in ricerche di mercato, ha analizzato vari aspetti, come il divario tra domanda e offerta, incrociando i dati con indiscrezioni provenienti da numerose fonti interne al settore.

Spedizioni globali di PC in calo del 4,3% su base annua, nel Q1 2022

Il primo dato messo in luce all’interno del recentissimo report pubblicato dalla Counterpoint Research riguarda le spedizioni globali di computer registrate nel primo trimestre del 2022, in calo del 4,3% su base annua rispetto allo stesso periodo del 2021, assestandosi sui 78,7 milioni di unità spedite.

Il dato interessante riguarda un primo allentamento alla carenza di componenti e la diminuzione dei problemi logistici riscontrati, rispetto alla seconda metà del 2021: secondo l’istituto, nel 2022 si potrebbe raggiungere il plateau delle spedizioni di PC.

Tutti i disagi causati dalla pandemia e dall’attuale situazione conflittuale nell’est Europa hanno spinto la catena di approvvigionamento verso una sorta di prudenza sulle spedizioni per il primo trimestre del 2022, portando incertezze sulla domanda di PC e rallentandone le spedizioni.

Inoltre, la situazione COVID-19 in Cina, che ha bloccato distretti come Shangai e Kunshan, luoghi in cui sono localizzate svariate linee di produzione dedicate ai laptop, spingeranno i produttori a correggere il tiro delle spedizioni previste per aprile e i mesi subito successivi.

Analizzando l’andamento del mercato globale dei PC tra il primi trimestri del 2021 e del 2022, pur facendo registrare un calo del 10%, Lenovo (-10%) mantiene la leadership anche nel primo trimestre del 2022, seguita a ruota da HP (-16%) e Dell, unico tra i tre brand a fare registrare una (lieve, +1%) crescita delle spedizioni. Anche Apple, appena giù dal podio, fa registrare un aumento delle spedizioni (+8%), trainate dalla propria line-up di MacBook Air e Pro basati sul chip Apple Silicon M1.

Carenza componenti: speranze per la seconda metà del 2022

Il focus dell’analisi di Counterpoint Research, poi, si sposta sull’analizzare la situazione legata alla carenza di componenti per PC. Alla base di tutti i problemi registrati alla catena di approvvigionamento, vi è indubbiamente la pandemia da COVID-19 che ha contribuito, indubbiamente, alla carenza di componenti.

Alla fine del 2021, per la prima volta, il divario tra domanda e offerta ha iniziato a ridursi, facendo quasi rientrare la mancanza di offerta a livello globale.

Per quanto riguarda PC e laptop, si è ridotto il divario tra richiesta e fornitura per molti componenti fondamentali (circuiti integrati per gestire l’alimentazione e le interfacce I/O, schede Wi-Fi): OEM e ODM continuano incessantemente ad accumulare scorte di componenti.

Il grafico precedente mette in mostra la carenza di componenti fondamentali per PC e laptop, confrontando i “livelli di carenza” tra la prima metà e la seconda metà del 2021 con i livelli del 2022. Leggere il grafico è molto semplice: un pallino indica che la domanda per quel componente supererà l’offerta del 10%, due pallini indicano un divario tra il 10 e il 20% e tre pallini un divario tra il 20 e il 30%.

Secondo questi dati, dunque, nella seconda metà del 2022 dovrebbero quasi del tutto sparire le problematiche legate alla carenza di componenti per PC, dal momento che solo alcuni dei componenti dovrebbero soffrire un divario tra domanda e offerta del 10%. Il mercato dei PC potrebbe, condizionale d’obbligo, vivere presto una sorta di rinascita.

