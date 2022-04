Manca ormai poco al 4 maggio, giornata che gli appassionati di fantascienza aspettano con ansia per celebrare la saga più famosa del cinema. Giocando sull’assonanza tra la pronuncia del numero 4 e della parola “force” in inglese, il 4 maggio è ormai diventato il giorno dedicato a Star Wars, con la celebre frase “May the 4th be with you“, che si rifà alla celebre frase che in italiano è stata tradotta con “Che la Forza sia con te“.

Anche LEGO, che da parecchi anni ha una intera linea di prodotti dedicati all’universo di Star Wars, si prepara a celebrare l’evento con una serie di iniziative che non mancheranno di rendere felici sia i fan della saga sia gli appassionati dei celebri mattoncini di plastica, grandi o piccini che siano. Ci saranno nuovi set, con un accesso in anteprima per i VIP, nuovi set e tanti regali, che andiamo subito a scoprire.

UCS Landspeeder di Luke Skywalker

La prima grande novità è rappresentata da un nuovo set della serie UCS, Ultimate Collector Series, che in passato ha visto il lancio di edizioni speciali del Millennium Falcon, dello Star Destroyer e dell’AT-AT. Stavolta il protagonista è il Landspeeder di Luke Skywalker, un set pensato per un pubblico adulto che non potrà mancare sugli scaffali dei veri appassionati.

Il set, identificato dal numero 75341, è composto da 1.890 pezzi, include le minifigure di Luke Skywalker e di C-3PO e mostra una riproduzione autentica e dettagliata del Landspeeder X-34 utilizzato dall’eroe più amato della saga. Sono numerosi i dettagli, resi possibili dalle dimensioni del set, dalla turbina priva di copertura che permette di intravedere il motore ai graffi sulla carlinga, dalla cloche al posto di guida al grande parabrezza dalla forma caratteristica.

Il nuovo set sarà in vendita proprio dal 4 maggio al prezzo di 199,99 euro sul sito ufficiale LEGO ma gli utenti VIP avranno accesso in anteprima all’acquisto a partire dalle ore 1:00 del primo maggio, così da potersi assicurare subito uno degli esemplari in vendita.

Altre novità e regali

Per celebrare degnamente l’evento LEGO ha preparato una serie di regali, riservati a chi effettuerà acquisti di set dedicati a Star Wars. Prima di parlarvene in dettaglio però vediamo quali altre novità sono disponibili sul sito LEGO e quali sono i set più interessanti da acquistare.

Tra le novità, che debuttano proprio in questi giorni, segnaliamo i tre diorami di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa, che vi permetteranno di ricreare alcune delle scene più famose della serie originale. Molto richiesti, e difficili da trovare, sono anche i nuovi caschi da esposizione, come quello del mandaloriano, quello di Luke Skywalker e del Dark Trooper, mentre chi preferisce modellini di astronavi a prezzi contenuti può rivolgersi allo Starfigher N-1 del Mandaloriano o all’incrociatore leggero imperiale.

Molto belli anche la camera di meditazione di Darth Vader, la sala del trono di Boba Fett o il Fighter Tank della Repubblica, ideali anche per i più piccoli che potranno giocarci divertendosi. E per chi ha a disposizione budget più importanti sono disponibili l’enorme AT-AT, la Cannoniera della Repubblica e l’immancabile Millennium Falcon, nelle versioni Ultimate Collector Series.

Eccovi i link per l’acquisto con i relativi prezzi:

Questi sono ovviamente solo alcuni dei set più interessanti legati all’universo di Star Wars, per scoprire la lista completa potete visitare questa pagina.

Il gruppo LEGO ha preparato anche una ricca serie di regali riservata a chi acquisterà set dedicati a Star Wars tra il primo e l’8 maggio. Spendendo 40 euro riceverete un set AT-ST, mentre chi spenderà più di 160 euro si porterà a casa anche il set “La cucina della fattoria della famiglia Lars. E per gli utenti VIP che spenderanno almeno 70 euro in regalo il portachiavi Mandalorian. Su alcuni set selezionati inoltre verranno raddoppiati i punti VIP, rendendo ancora più conveniente l’acquisto dei set LEGO.

Ovviamente sul sito LEGO non mancano altre novità, con tanti set dedicati all’universo Marvel e a quello Pixar, Jurassic World e Harry Potter. Buoni acquisti, e che la Forza sia con voi.