OliveX, software house con sede a Hong Kong, ha ideato una proposta rivolta a tutti coloro che intendono mantenersi nel pieno della forma, portando il fitness all’interno del metaverso. In pratica, i partecipanti all’iniziativa potranno ottenere ricompense sotto forma di criptovalute e NFT svolgendo attività fisica svolta nel mondo reale. A monitorarla sarà un’applicazione installata sullo smartphone dell’utente.

Aderendo all’iniziativa della società orientale, i giocatori saranno in grado di accumulare token DOSE e NFT completando le missioni ad essi richieste nel corso del gioco di avventura di OliveX. I premi ottenuti saranno a loro volta utilizzati in modo da scalare i vari livelli in cui il gioco è articolato, oppure usati come merce di scambio sugli exchange di criptovalute o sui marketplace di token non fungibili.

Fonti interne di OliveX hanno inteso affermare come la strategia aziendale sia espressamente rivolta a mixare tre settori in notevole fase di espansione. Combinando il desiderio di conseguire una forma fisica di rilievo con i videogiochi sul mobile basati sulla tecnologia blockchain sarà possibile nel lungo termine costruire un ecosistema di giochi di fitness integrato con Sandbox, il titolo metaverso di Animoca Brands. Ovvero un mondo virtuale in cui gli utenti sono abilitati a costruire, acquistare e vendere le proprie risorse di gioco interagendo con gli altri utenti e i marchi che hanno già deciso di sbarcare in questo mondo virtuale.

Considerato come metaverso e NFT siano considerati alla stregua di vere e proprie galline dalle uova d’oro da un gran numero di analisti, nell’immediato futuro, la strategia immaginata da OliveX non sembra assolutamente azzardata. Gli studi condotti al riguardo prefigurano in effetti indici di crescita notevolissimi, tali da destare gli appetiti di un gran numero di imprese le quali non intendono perdere l’occasione.

L’attenzione dell’azienda nei confronti delle criptovalute non è peraltro sfuggita agli investitori, anche perché si propone di ricalcare le orme di Animoca Brands, la centrale di giochi e blockchain anch’essa posizionata a Hong Kong che ha chiuso nel mese di gennaio il suo ultimo round di finanziamenti, il quale gli ha permesso di conseguire una valutazione pari a 5,4 miliardi di dollari. La stessa società ha dal canto suo affermato che la crescita del suo portafoglio gli ha permesso di raggiungere oltre 170 investimenti in società legate a NFT e progetti decentralizzati tra cui Dapper Labs, lo sviluppatore del pionieristico gioco blockchain CryptoKitties, oltre a Sky Mavis, a sua volta noto per la realizzazione di Axie Infinity.

A proposito di OliveX

Dustland Runner, è il suo primo titolo blockchain move-to-ear lanciato alla fine di marzo. All’interno di questo titolo, i partecipanti sono chiamati ad assumere il ruolo di “dust runners” assunti in qualità di freelance al fine di recuperare e consegnare carichi di contrabbando in un deserto post-apocalittico percorso in lungo e in largo da una lunga serie di mostri e banditi.