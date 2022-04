ASUS annuncia il monitor portatile ZenScreen Go MB16AWP che ora è anche wireless, aggiungendo alla praticità della portabilità la versatilità della connessione senza fili.

Il nuovo monitor portatile wireless di ASUS offre un pannello IPS FHD antiriflesso da 15,6 pollici ed è alimentato da una batteria integrata da 7800 mAh che fornisce fino a 3,5 ore di utilizzo continuativo.

ASUS ZenScreen Go MB16AWP supporta Mirroring wireless e la proiezione estesa del desktop per iOS, Android, macOS, Chrome OS, Windows 10 e superiori senza la necessità di software o driver aggiuntivi.

Grazie all’accelerometro G-sensor integrato il monitor portatile è in grado di rilevare l’orientamento del display e passare automaticamente dalla modalità orizzontale a quella verticale.

La connettività include due porte USB-C (una per l’alimentazione DC) e una mini-HDMI per l’utilizzo in modalità cablata, jack per cuffie e una presa standard da 1/4 di pollice per montaggio su treppiedi standard o ad altro supporto da tavolo.

Un cavalletto pieghevole sostiene lo schermo su qualsiasi superficie piana, offrendo una facile regolazione dell’inclinazione per garantire a ogni utente una comoda posizione di visualizzazione o di lavoro.

Gli altoparlanti stereo integrati da 1 W completano la ricca dotazione producendo un suono chiaro e un audio potente per la fruizione di ogni tipologia di contenuto, mentre l’amplificatore intelligente integrato aiuta a gestire al meglio le cuffie connesse al jack standard da 3,5 mm.

Infine, ASUS ZenScreen Go MB16AWP offre incluso nel prezzo di acquisto un abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud della durata di un mese che consente ai creatori di contenuti di avere accesso a più di 20 applicazioni Adobe tra cui Photoshop, Premiere Pro e After Effects, oltre a 100 GB di spazio sul cloud.

Disponibilità e prezzi del monitor portatile ASUS ZenScreen Go MB16AWP

ASUS ZenScreen Go MB16AWP è disponibile presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali a un prezzo consigliato al pubblico di 569,00 euro IVA inclusa. Il prodotto sarà acquistabile anche su Amazon.

