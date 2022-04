Windows 11 continua ad essere un cantiere aperto con nuove funzionalità che, di settimana in settimana, arrivano ad arricchire il sistema operativo di Microsoft. Tra le prossime novità in arrivo c’è anche un’interessante novità legata al Task Manager. Lo strumento di “Gestione Attività“, come chiamato nella versione italiana, è attualmente molto simile alla versione disponibile su Windows 10. Le cose però stanno per cambiare. In futuro, infatti, il Task Manager sarà in grado di adattarsi al tema utilizzato per il resto dell’interfaccia del sistema operativo di Microsoft. Ecco i dettagli:

Il Task Manager di Windows 11 si adatterà al tema del sistema operativo

Microsoft sta lavorando ad una nuova funzionalità per il Task Manager di Windows 11. In futuro, dopo uno dei prossimi aggiornamenti del sistema operativo, la finestra per la gestione delle attività dell’OS presenterà una colorazione in linea con quello che è il tema utilizzato in Windows da parte dell’utente. Non ci sarà più la stessa colorazione per tutti gli utenti ma il Task Manager, come avviene anche per altri elementi dell’interfaccia utente di Windows 11, seguirà il tema del sistema.

Da un paio di mesi, con il rilascio per gli utenti Windows Insider della build 22557, il Task Manager ha cambiato aspetto, presentando un nuovo look decisamente più in linea con quello che è il design di Windows 11. Ci sono i nuovi tab disposti a sinistra ed anche le nuove icone. Il Task Manager, a partire da questa build, è anche in grado di “seguire” il tema del sistema passando da una versione “light” (con colorazioni tradizionali) ad una “dark” che si adatta al tema scuro.

Con uno dei prossimi aggiornamenti per gli utenti Insider, invece, il Task Manager di Windows 11 diventerà ancora più reattivo e sarà in grado di adattarsi al tema del sistema con maggiore precisione, seguendo le varie tonalità di colore scelte dagli utenti. Da notare, in ogni caso, che il Gestore Attività del sistema è destinato, progressivamente, a registrare anche altre novità, con nuove funzionalità che andranno ad arricchirne le potenzialità di utilizzo e non solo a renderlo più “in linea” con il design generale del sistema operativo.

Le prossime novità in arrivo per il Task Manager sono state al centro del tradizionale Windows Insider Webcast di aprile di cui alleghiamo il video disponibile su YouTube qui di seguito:

Il programma di sviluppo di Windows 11 continua e il Task Manager rappresenta un componente centrale per il futuro del sistema operativo. Microsoft, infatti, intende abbandonare, progressivamente, tutti i richiami alle precedenti versioni del suo OS, proponendo un’esperienza sempre più ottimizzata e organizzata per l’utente. Maggiori dettagli sulle prossime novità di Windows 11 arriveranno, di certo, nei prossimi giorni.

