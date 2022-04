Fiture aggiunge al suo catalogo uno specchio interattivo per il fitness che offre un feedback sugli esercizi in tempo reale, supporta il controllo tramite gesti e voce e offre la possibilità di creare allenamenti personalizzati.

Caratteristiche di Fiture Interactive Smart Fitness Mirror

Fiture Interactive Smart Fitness Mirror misura 43 pollici di lunghezza e presenta uno spessore di 1,3 pollici relativamente sottile. Il design ricorda un tipico specchio a figura intera, a parte la spina sul retro, gli altoparlanti sui lati e i pulsanti, pertanto non sfigura in camera da letto.

Il sensore di movimento si trova nella metà inferiore del dispositivo e viene fornito anche con un copri obiettivo per quando non è in funzione. Sullo schermo è possibile visualizzare le proprie statistiche e gli esercizi in arrivo, tuttavia l’azienda afferma che il display non è touchscreen per evitare le impronte delle dita.

I sensori di movimento intelligenti riconoscono più di 1.000 movimenti diversi come ad esempio boxe, yoga e danza e sono anche in grado di conteggiare ripetizioni, ritmo, serie e tempi.

Oltre ai suggerimenti per correggere la postura, l’assistente virtuale considera anche il ritmo corretto dell’allenamento, come ad esempio mantenere una posizione per un determinato periodo di tempo.

Fiture Interactive Smart Fitness Mirror consente inoltre di creare allenamenti personalizzati con la possibilità di scegliere la durata di ogni esercizio e il numero di ripetizioni in base all’attuale livello di forma fisica, agli obiettivi e alle proprie preferenze.

Come altri dispositivi per il fitness connessi, anche il dispositivo di Fiture richiede un abbonamento mensile di 39 dollari, ma non è previsto un vincolo di 12 mesi come per i prodotti di Mirror e Tonal.

Disponibilità e prezzi di Fiture Interactive Smart Fitness Mirror

Fiture Interactive Smart Fitness Mirror è in vendita a partire da oggi al prezzo di 1.495 dollari ed è disponibile in cinque colori: nero, verde acqua, blu, oro e grigio. Per un periodo di tempo limitato, i primi acquirenti potranno ricevere gratuitamente la consegna e l’installazione a domicilio, nonché accessori come fasce di resistenza e cardiofrequenzimetri. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

