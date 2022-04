Lincoln, il brand di lusso del Gruppo Ford, ha reso noto di avere in programma il lancio di quattro nuovi veicoli elettrici entro il 2026, anno in cui il 50% delle sue vendite dovrebbe essere rappresentato proprio dalle auto elettriche.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il produttore presti sempre più attenzione a questo settore e il nuovo concept di auto appena presentato ci conferma che ha progetti piuttosto ambiziosi.

Lincoln Star Concept, questo il suo nome, può essere considerato come un modo per introdurre un nuovo linguaggio di design che finirà per definire la prossima serie di veicoli elettrici del brand.

Lincoln Star Concept potrebbe essere un’auto da sogno

Basta dare un rapido sguardo alle immagini di questo concept per rendersi conto che il produttore non ha voluto lasciare nulla al caso, curando ogni più piccolo particolare e riuscendo a ottenere un design capace di non lasciare indifferenti.

E la grande cura per i particolari la troviamo anche all’interno di Lincoln Star Concept, che punta su un aspetto futuristico e sulla sensazione di volere “coccolare” i passeggeri di questa auto:

Nel presentare tale concept, Lincoln ci tiene a soffermarsi proprio sull’aspetto del volersi prendere cura di chi si troverà a viaggiare a bordo di dell’auto. Il concept utilizzerà “design, luce, display, profumi e suoni per creare un’esperienza coinvolgente per i clienti”.

Lincoln Star Concept includerà tre distinte impostazioni dell’umore che combinano grafica digitale, illuminazione e una varietà di fragranze per aiutare a trasportare i passeggeri in uno stato mentale più sereno e piacevole. Più in particolare, Coastal Morning utilizza suoni delicati e oceanici per replicare una passeggiata sulla spiaggia all’alba, Mindful Vitality ha lo scopo di rienergizzare i sensi mentre Evening Chill rispecchia il tramonto, utilizzando una colonna sonora notturna rilassante.

Si tratta soltanto di un concept ma Lincoln sembra avere grandi progetti per i suoi futuri SUV elettrici e i fan di questo brand probabilmente ora saranno ancora più impazienti di scoprire cosa l’azienda sarà effettivamente in grado di portare sul mercato.