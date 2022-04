Oltre ad implementare tutta una serie di novità destinate all’intero pubblico della popolare app di messaggistica, il team di sviluppo di WhatsApp sta sviluppando una serie di funzionalità dedicate a WhatsApp Business, la versione dell’app dedicata ai clienti aziendali.

Le ultime novità riportate dal portale specializzato WaBetaInfo suggeriscono che WhatsApp stia lavorando ad un piano in abbonamento specifico per la propria versione Business dell’app ma, vi tranquillizziamo subito, si tratterà di una opzione facoltativa e non obbligatoria per gli utenti.

WhatsApp Business presto offrirà un piano in abbonamento ma non solo

Dopo aver rilasciato la possibilità a tutti i beta tester di impostare una immagine di copertina, per arricchire il proprio profilo, tramite la versione 22.9.0.70 di WhatsApp Business Beta per iOS (si tratta di qualcosa introdotto già in precedenza ma allora destinato a pochi beta tester), il team di sviluppo sta lavorando per affinare ulteriormente l’esperienza d’uso e le potenzialità della propria app dedicata ai clienti aziendali.

WhatsApp Business riceverà presto una schermata ridisegnata per i Dispositivi collegati che, come si può apprezzare dalla schermata seguente, riporta una descrizione ben diversa rispetto a quella presente nella versione standard di WhatsApp, affermando che l’utente potrà aggiungere più dispositivi all’account per permettere a più persone interne all’azienda di chattare con lo stesso cliente tramite la stessa chat.

La novità più corposa, invece, è relativa a una nuova possibilità che WhatsApp Business offrirà, in futuro, ai propri utenti: si tratta di un piano in abbonamento, stile Twitter Blue per Twitter, che offrirà funzionalità aggiuntive alle aziende. Tra queste funzionalità rientrerà sicuramente la possibilità di collegare un massimo di 10 dispositivi (a differenza dei 4 dispositivi concessi di base). Altre funzionalità esclusive verranno annunciate in futuro.

Come anticipato, il piano in abbonamento non sarà obbligatorio: solo chi vorrà usufruire delle funzionalità aggiuntive potrà decidere di sottoscrivere l’abbonamento; la versione “base” di WhatsApp Business è e rimarrà gratuita. Non è ben chiaro se verrà previsto un abbonamento annuale o mensile, né tantomeno vi sono indicazioni su quanto potrebbe costare: l’unica certezza è che sarà un’esclusiva per i clienti aziendali.

La funzionalità è in fase di sviluppo, pertanto non è disponibile nemmeno a coloro che eseguono la versione beta di WhatsApp Business: verrà sicuramente rilasciata in un prossimo futuro a tutti i beta tester della versione dedicata ai clienti aziendali di WhatsApp, sia per Android che per iOS e, a quel punto, scopriremo maggiori informazioni sui costi e sui servizi aggiuntivi offerti.

