Nonostante Microsoft si stia concentrando principalmente su Windows 11 e le sue nuove funzionalità, il colosso di Redmond continua a mantenere efficiente e sicuro anche Windows 10, dal momento che è installato sull”80% dei PC Windows.

Microsoft ha aggiornato la pagina di integrità di Windows 10 notificando che la versione 21H2 del sistema operativo è pronta per un’ampia distribuzione.

Windows 10 21H2 è disponibile per tutti e pronto per un’ampia distribuzione

Secondo l’azienda Windows 10 21H2 è ora disponibile per tutti gli utenti tramite Windows Update. Se si utilizza Windows 10 2004 o versioni successive, l’installazione della versione 21H2 richiederà più o meno il tempo che serve per installare i regolari aggiornamenti cumulativi.

Inoltre l’ultima versione di Windows 10 non contiene modifiche ai requisiti hardware, quindi tutti i computer compatibili dovrebbero ricevere l’aggiornamento senza problemi.

Microsoft afferma che Windows 10 21H2 non ha problemi noti, ma ciò non significa che il sistema operativo sia impeccabile, inoltre la società terminerà il supporto di Windows 10 20H2 il 10 maggio 2022, pertanto è consigliato eseguire l’aggiornamento alla versione 21H2 per mantenere il sistema aggiornato e con tutte le patch di sicurezza necessarie. Microsoft prevede di terminare completamente il supporto per Windows 10 il 14 ottobre 2025.

Recentemente è arrivato anche il Patch Tuesday per il mese di aprile e con l’occasione Microsoft ha aggiornato i suoi due ultimi sistemi operativi.

