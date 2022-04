Nonostante i pesanti lavori in corso per l’introduzione delle Community e di tutte le novità relative ai gruppi, il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per introdurre altre novità all’interno della popolare app di messaggistica. Nelle ultime ore è stato pubblicato un aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS.

La nuova versione dedicata ai beta tester, contrassegnata dal codice 22.9.0.70, introduce una funzionalità molto comoda per la privacy. Scopriamo di cosa si tratta.

Cosa c’è di nuovo in WhatsApp Beta 22.9.0.70 per iOS

La nuova versione 22.9.0.70 di WhatsApp Beta per iOS introduce una novità per la privacy, già vista nella versione 2.22.8.9 della controparte per Android. Nello specifico, l’ultimo aggiornamento consente ai beta tester di escludere determinati contatti dalla visualizzazione di determinate informazioni: l’ultimo accesso, la foto profilo e le info.

In WhatsApp, seguendo il percorso “Impostazioni > Account > Privacy”, sarà possibile scegliere “I miei contatti eccetto…” anche per le tre categorie di informazioni che vi dicevamo prima, cosa attualmente fattibile per i gruppi e per lo stato.

“I miei contatti eccetto…” è una via di mezzo ulteriore tra il “tutti” e “i miei contatti”, proprio perché l’utente sarà in grado di affinare ancora di più la lista dei contatti che potranno effettivamente visualizzare quelle informazioni. Dagli screenshot seguenti potete apprezzare come apparirà la nuova schermata.

La funzionalità è in fase di rilascio graduale per quei fortunati beta tester che già eseguono l’ultima versione di WhatsApp Beta per iOS, dal momento che l’ultimo slot disponibile per potere partecipare al programma beta dell’app tramite TestFlight risale a circa un anno fa.

Per vedere queste novità sulla versione stabile di WhatsApp per iOS servirà ancora del tempo. Tuttavia, vi invitiamo a mantenere sempre aggiornata l’applicazione per non rischiare di perdervi tutte le funzionalità in rilascio globale: per farlo, vi basterà verificare manualmente la disponibilità di aggiornamenti per WhatsApp tramite l’App Store, raggiungibile semplicemente seguendo questo link.

