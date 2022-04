Lo staff di CD Projekt Red ha deciso che è arrivato il momento di parlare del futuro di Cyberpunk 2077 e più in particolare di quella che sarà la prima espansione di questo gioco che diventa sempre più popolare.

E così nelle scorse ore con un messaggio su Twitter ha annunciato che il rilascio della prima espansione del gioco è in programma per il prossimo anno ma il via ai lavori è già stato dato e nei mesi che verranno il team di sviluppatori fornirà ulteriori dettagli su ciò che gli utenti potranno aspettarsi da tale aggiornamento.

Il 2022 sarà un anno particolarmente impegnativo per CD Projekt Red, che ha pubblicato la seguente immagine che ci svela quelli che sono i progetti a cui si dedicherà in modo particolare per i prossimi mesi oltre che, ovviamente, al miglioramento di Cyberpunk 2077:

E così tra le novità in ballo vi sono il prossimo titolo della serie The Witcher (che sarà basato su Unreal Engine 5), un importante aggiornamento per The Witcher 3 e il miglioramento del supporto a Cyberpunk 2077.

Numeri da record per le vendite di Cyberpunk 2077

E sempre su Twitter lo staff di CD Projekt Red ha annunciato che il popolare gioco ha fatto registrare un importante risultato anche in termini di unità vendute, avendo superato quota 18 milioni di copie (dato aggiornato al 14 aprile 2022 e basato sulle informazioni raccolte dai vari distributori).

Ricordiamo che Cyberpunk 2077 è un’avventura “a mondo aperto” ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dalla moda e dalle modifiche cibernetiche. Gli utenti vestiranno i panni di V, un mercenario fuorilegge alla ricerca di un impianto unico in grado di conferire l’immortalità e avranno la possibilità di personalizzare il cyberware, le abilità e lo stile di gioco del loro personaggio.

Il gioco è disponibile su Xbox One, Xbox X, Xbox S, PC, Google Stadia, PlayStation 4 e PlayStation 5.