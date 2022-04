Nella giornata di ieri la FIFA, ovvero la federazione internazionale delle associazioni calcistiche, ha annunciato il lancio di FIFA+, una piattaforma digitale a livello mondiale che metterà a disposizione degli appassionati di calcio, in forma gratuita, tutta una serie di contenuti in streaming e on demand.

Tra i contenuti a cui i fan avranno accesso, rientrano partite di calcio in diretta, giochi interattivi, notizie, informazioni e contenuti innovativi.

Cosa è FIFA+?

FIFA+ è una piattaforma completa che, oltre al servizio di streaming, in diretta o on demand, di contenuti calcistici offre anche notizie, informazioni e una vera e propria banca dati.

La nuova piattaforma sarà disponibile, su tutti i dispositivi web e mobili, inizialmente in cinque lingue (inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo) ma arriverà il supporto ad altre sei lingue nel giugno del 2022.

Di seguito, vi riportiamo le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, sul lancio della piattaforma FIFA+:

“FIFA+ rappresenta il prossimo passo nella nostra visione per rendere il calcio veramente globale e inclusivo e sostiene la missione principale della FIFA di espandere e sviluppare il calcio a livello globale. Questo progetto rappresenta un cambiamento culturale nel modo in cui diversi tipi di tifosi vogliono connettersi ed esplorare il gioco a livello globale, ed è stato una parte fondamentale della mia personale visione per il quadriennio 2020-2023. Consentirà di accelerare la democratizzazione del calcio e siamo lieti di condividerla con i fan.”

Cosa offrirà la nuova piattaforma?

FIFA+ offrirà un vastissimo catalogo relativo al mondo del calcio, a partire dalle partite, suddivise tra partite in diretta e partite storiche, con annesso match center, e un ricco catalogo di contenuti originali.

Partite in diretta

Entro la fine del 2022, FIFA+ trasmetterà una media di 40000 partite in diretta all’anno, relative a squadre delle sei confederazioni e delle 100 federazioni affiliate, comprese 11000 partite di calcio femminile. Al lancio, saranno trasmesse 1400 partite in diretta al mese.

Questa sezione ospiterà tutte le partite dei campionati mondiali FIFA World Cup e FIFA Women’s World Cup del passato, con un totale di 2000 ore di contenuti. I fan potranno scegliere di guardare l’intera partita, solo le azioni salienti o solo i gol. Al lancio, saranno disponibili 2500 video (che partono dagli anni ’50) ma il numero di contenuti crescerà durante l’anno.

Questa sezione conterrà notizie quotidiane provenienti da 400 competizioni maschili e 65 competizioni femminili. Inoltre, i fan potranno divertirsi con giochi interattivi come sondaggi o quiz.

Contenuti originali FIFA+

Capitolo a parte meritano i contenuti originali che saranno reperibili solo e unicamente attraverso la nuova piattaforma FIFA+.

Questi contenuti vogliono offrire una narrazione globale sul gioco del calcio, sia maschile e femminile, attraverso documentari, docu-serie, talk show e cortometraggi, raccontando storie, relativamente a 40 paesi, che partono dalle leghe minori per arrivare alle squadre nazionali, dagli eroi del passato agli eroi del presente.

Sebbene i contenuti originali disponibili su FIFA+ continueranno ad aumentare nel corso del 2022, al lancio saranno disponibili i seguenti titoli esclusivi:

Ronaldinho: The Happiest Man in the World (documentario, 90 minuti)

(documentario, 90 minuti) Captains – stagione 1 (serie da 8 episodi)

(serie da 8 episodi) Croatia: Defining a Nation (documentario)

(documentario) HD Cutz (docu-serie da 8 episodi)

(docu-serie da 8 episodi) Dani Crazy Dream (docu-serie da 6 episodi, 30 minuti ciascuno)

(docu-serie da 6 episodi, 30 minuti ciascuno) Golden Boot (docu-serie da 4 episodi, 48 minuti ciascuno)

(docu-serie da 4 episodi, 48 minuti ciascuno) Icons (docu-serie da 5 episodi, 26 minuti ciascuno)

(docu-serie da 5 episodi, 26 minuti ciascuno) Academies – stagione 1 (serie da 3 episodi, 30 minuti ciascuno)

Per accedere alla piattaforma FIFA+, basterà visitare il sito ufficiale da browser web o scaricare l’applicazione ufficiale per smartphone Android o iOS direttamente e rispettivamente dal Google Play Store o dall’App Store.