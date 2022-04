Polar, una delle aziende più importanti del settore degli sportwatch e dei dispositivi elettronici per lo sport, ha presentato oggi due nuovi orologi. Si chiamano Polar Pacer e Polar Pacer Pro, due prodotti dedicati ai podisti (o runner che dir si voglia) nati per fornire a questi ultimi tutti gli strumenti digitali necessari per potersi allenare con criterio.

Non sono particolarmente costosi, sono leggeri, dotati di una buona autonomia, di schermi MIP e delle più comuni funzioni smart, per introdurli un minimo. Ma per conoscere tutti i dettagli, le funzioni e le caratteristiche di Polar Pacer e Polar Pacer Pro, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni di Polar Pacer e Pacer Pro

Gli aspetti in comune

Secondo l’azienda Polar Pacer è per i runner novizi, Polar Pacer Pro è per chi corre da più tempo, di base. Entrambi sono tuttavia dotati di un processore più scattante rispetto ai modelli precedenti, con 5 MB di memoria RAM e 32 MB di spazio d’archiviazione interno, e di un software più curato: entrambi aspetti che promettono un’esperienza utente migliore.

Il sensore cardiofrequnzimetro è lo stesso in entrambi gli smartwatch (anzi sportwatch), il Precisione Prime, come è praticamente identico il design minimalistico con cui si presentano (45 mm di diametro e 11,5 mm di spessore per un peso di 40 e 41 grammi, rispettivamente). Spiccano i tasti fisici per la gestione (niente touchscreen), e lo schermo, da 1,2 pollici con risoluzione 240 x 240 pixel, come anticipato è un MIP (Memory in Pixel, cioè quella particolare tecnologia dei display che rende al meglio sotto la luce diretta del sole).

Lato sensori e connettività, la dotazione comune è la seguente: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, accelerometro e Bluetooth 5.1. Entrambi sono resistenti alle immersioni fino a 50 metri.

Anche la batteria di Polar Pacer e Pacer Pro è identica, da 265 mAh, la cui autonomia stimata ammonta a 7 giorni di utilizzo tipico e fino a 35 ore tracciando un’attività con lettore della frequenza cardiaca e GPS attivi.

Presenti diverse funzioni software smart e relative alla salute, fra cui il monitoraggio del sonno in fasi, la respirazione guidata Serene, la stima delle risorse energetiche rimaste, il Training Load Pro, il FuelWise, gli obiettivi d’allenamento, il contapassi, le metriche relative al nuoto e altro ancora. Lato modalità sportive? Ce ne sono decisamente tante: oltre 130 fra cui scegliere.

Le differenze

Ci sono tuttavia anche alcune importanti differenze, giustamente, che legittimano l’importante aggravio di prezzo di Polar Pacer Pro. A parte l’alluminio aerospaziale di cui è composta la cornice di quest’ultimo, in plastica come il resto della scocca sulla versione non Pro, la presenza esclusiva dell’altimetro barometrico, della bussola e dei test militari che ne attestano una maggiore resistenza, le altre differenze risiedono tutte nel software.

Polar Pacer Pro vanta infatti le indicazioni passo-passo di navigazione di Komoot, la funzione Hill Splitter (legata alla presenza del barometro), la navigazione Route Guidance, Back to Start per tornare al punto di partenza e altre opzioni di allenamento e di gestione del carico.

Immagini di Polar Pacer e Pacer Pro

Previous Next Fullscreen

Prezzi e disponibilità di Polar Pacer e Pacer Pro

Polar Pacer è disponibile in Italia in preordine già da oggi con consegna a partire da maggio nei colori Night Black, Cloud White, Deep Teal e Purple Dusk al prezzo di 199,90 euro.

Polar Pacer Pro è invece già disponibile all’acquisto nelle colorazioni Carbon Gray, Snow White, Midnight Blue e Autumn Maroon al prezzo di 299,90 euro.

Entrambi sono acquistabili sul sito web di Polar, ma ci aspettiamo che arrivino anche da venditori terzi come Amazon.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartwatch con e senza Wear OS, la nostra selezione del mese