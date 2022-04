La data di lancio ufficiale del nuovo Ryzen 7 5800X3D, la nuova CPU per PC desktop di AMD che integra la tecnologia 3D V-Cache e che promette prestazioni eccellenti in gaming, dista ancora un paio di settimane. Nel frattempo, però, il processore è già protagonista dei primi benchmark che ci anticipano il suo reale livello prestazionale. Si tratta di prime indicazioni, che andranno confermate in sede di recensione, utili a valutare con precisione le capacità del nuovo Ryzen 7 5800X3D, in arrivo sul mercato con un prezzo di 449 dollari (che diventeranno circa 500 euro in Europa).

I test anticipano prestazioni in linea con il Ryzen 7 5800X ma il nuovo processore sembra davvero avere una marcia in più in gaming, staccando anche il rivale top di Intel e registrando un margine di vantaggio persino superiore a quanto era stato anticipato dalla stessa AMD in fase di presentazione ufficiale. Ecco, quindi, i primi dettagli sulle prestazioni della nuova CPU:

Ryzen 7 5800X3D: i risultati dei primi test sul nuovo processore di AMD confermano ottime prestazioni per il gaming

In attesa del debutto ufficiale (la data annunciata da AMD è quella del 20 aprile), sono già emersi vari test dedicati al nuovo Ryzen 7 5800X3D. I benchmark provano ad offrirci un’anteprima di quelle che sono le reali potenzialità del nuovo processore di casa AMD. La prima serie di test è stata diffusa da XanxoGaming. In questo caso, il nuovo processore di AMD ha registrato un punteggio di 1639 in Single Core e 10498 in Multi Core nel test su Geekbench 5.4.4.

Il risultato ottenuto dal Ryzen 7 5800X3D è praticamente in linea con quello fatto registrare, in media, dal Ryzen 7 5800X nello stesso test (1671/10339 punti). Nel test Blender, invece, il 5800X3D batte il 5800X risultando più veloce di una percentuale variabile tra il 3% e l’11%. Da notare che il nuovo processore di AMD si ferma a 618 e 6506 punti in CPU-Z, attestandosi alle spalle dell’Intel Core i9-12900K appartenente alla 12° generazione di processori Intel Core.

Molto interessanti, inoltre, sono i primi benchmark legati al gaming che dovrebbe essere, nelle intenzioni di AMD, il vero punto di riferimento del nuovo 5800X3D. In questo caso, i test realizzati da XanxoGaming ci mostrano le ottime prestazioni del nuovo processore. Il benchmark è stato eseguito con Shadow of the Tomb Raider e con risoluzione ridotta a 720p (per ridurre al minimo l’impatto della GPU evidenziando le capacità della CPU). In questo test, il nuovo Ryzen 7 5800X3D è stato messo a confronto con l’Intel Core i9-12900K.

Da notare che il processore AMD è stato accoppiato ad una RTX 3080 Ti e a memoria RAM DDR4-3200 mentre il processore di Intel poteva contare su di una configurazione migliore con RTX 3090 Ti e RAM DDR5-4800. La riduzione della risoluzione ha eliminato il vantaggio lato GPU andando, inoltre, ad evidenziare le migliori prestazioni del Ryzen 7 5800X3D. Nel test, infatti, il processore di AMD risulta più veloce del 21,58% rispetto al rivale di Intel. Il dato in questione è superiore rispetto a quanto rivelato dalla stessa AMD in fase di presentazione.

L’azienda, infatti, aveva anticipato un vantaggio di circa il 10% per il suo 5800X3D nel confronto con l’Intel Core i9-12900K nel testo (a 1080p) su Shadow of the Tomb Raider. In ogni caso, XanxoGaming ha anticipato l’arrivo di nuovi test, su di un numero maggiore di titoli, nel corso dei prossimi giorni. Da successivo 20 aprile, invece, con il lancio ufficiale del nuovo processore, il numero di test disponibili si moltiplicherà. Le recensioni ci diranno quali sono le reali capacità del nuovo 5800X3D.

Qui di sotto vi riproponiamo quanto rivelato da AMD in merito alle prestazioni del suo Ryzen 7 5800X3D nel confronto con l’Intel Core i9 12900K nei test con alcuni giochi a 1080p.

Le specifiche del nuovo processore di AMD

Il nuovo Ryzen 7 5800X3D è stato anticipato ad inizio 2022 da AMD che poi lo ha ufficializzato nel corso del mese di marzo. Il processore è un’evoluzione del già disponibile Ryzen 7 5800X da cui riprende la stessa configurazione con 8 Core e 16 Thread. Si tratta di un processore della serie Ryzen 5000 che propone l’architettura Zen3. In termini di frequenze, il clock base è di 3,4 GHz mentre il Max Boost Clock è di 4,5 GHz. Il TDP di default è di 105 W. Il nuovo Ryzen 7 5800X3D integra un elemento aggiuntivo che, nei piani di AMD, può fare la differenza in termini di performance reali (in particolare in gaming). Oltre ai 32 MB di Cache L3, infatti, il processore può contare su 64 MB di Cache 3D che potranno fare la differenza nell’elaborazione dei giochi. Sarà necessario, però, attendere il debutto ufficiale per capire quali siano le reali capacità del processore.

