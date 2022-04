Per adeguarsi alle disposizioni del nuovo Codice europeo delle Comunicazioni Elettroniche, TIM ha introdotto la possibilità, per i clienti di rete fissa che hanno acquistato un modem a rate, di restituirlo per evitare di pagare quelle residue in caso di recesso anticipato.

Ecco come funziona la restituzione del modem TIM

In caso di cessazione della linea fissa TIM, i clienti potranno scegliere di mantenere il modem pagando le rate residue mensilmente o con addebito in un’unica soluzione, oppure di restituirlo a TIM senza dover corrispondere le rate residue. Per effettuare questa scelta il cliente dovrà contattare il Servizio Clienti 187.

Questa opzione è concessa a tutti i clienti con rateizzazione del modem ancora in corso a partire dal 24 Dicembre 2021, data in cui è entrato in vigore il nuovo Codice.

Il modem TIM da restituire deve essere perfettamente integro e funzionante, inoltre il cliente dovrà inviare il prodotto presso il magazzino TIM a proprie spese per ottenere l’azzeramento della rateizzazione residua nella fattura successiva all’avvenuta restituzione . Qui per maggiori informazioni su come restituire il modem TIM.

TIM si adegua anche sul vincolo massimo di 24 mesi

Il nuovo codice delle comunicazioni stabilisce inoltre che i contratti di telefonia non possono avere un vincolo superiore ai 24 mesi, compreso il pagamento a rate di apparecchi come il modem per la rete fissa, mentre fa eccezione il pagamento rateale del contributo di installazione di una connessione fissa.

Poiché TIM attualmente include il modem con pagamento a rate per 48 mesi nelle sue principali offerte di rete fissa, sul sito dell’operatore ora viene specificato che è possibile, oltre a sottoscrivere l’offerta senza modem dell’operatore, acquistare il modem in 24 rate mensili anziché in 48, così da avere un vincolo massimo di 24 mesi come previsto dal nuovo Codice.

Per beneficiare di questa possibilità è necessario prenotare un ricontatto telefonico gratuito attraverso l’apposito modulo online, utile anche per sottoscrivere un’eventuale offerta senza modem o senza domiciliazione del costo mensile.

