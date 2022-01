I clienti TIM che decidono di cambiare operatore o cessare la propria linea sono tenuti a restituire i dispositivi di proprietà dell’azienda di telecomunicazioni italiana, incluso il modem. Per la restituzione è necessario compilare un modulo di disdetta a parte, entro 30 giorni dalla richiesta di cessazione del contratto: in questo modo si evita la cessione automatica da parte di TIM del modem, tramite appunto l’invio al cliente di una fattura di cessione del dispositivo.

Per quanto concerne le modalità di riconsegna del modem TIM, esse variano in base al contratto sottoscritto in precedenza, la tipologia stessa del dispositivo e l’offerta attiva sulla linea. Detto questo, la restituzione avviene tramite corriere o pacco postale, a proprie spese o gratuitamente.

In questo articolo ti spieghiamo in maniera dettagliata come restituire il modem TIM, illustrando la procedura da seguire caso per caso.

Come restituire il modem TIM ricevuto in comodato d’uso

Per restituire il modem TIM ricevuto in comodato d’uso o a noleggio dopo l’attivazione della linea o di un’offerta TIMVISION occorre inviarlo a proprie spese al centro di logistica TIM tramite corriere o pacco postale. Dal momento che la procedura è diversa in base al dispositivo di cui si è in possesso, vediamo più nel dettaglio cosa fare se si deve restituire il modem TIM Fibra, il modem TIMVISION, oppure il modem TIM Business.

Come restituire il modem TIM Fibra

Per restituire il modem TIM Fibra innanzitutto contatta il servizio clienti TIM al numero 187 per confermare la decisione di riconsegnare il dispositivo. Se non hai molta dimestichezza nel seguire le indicazioni della voce guida, ti consigliamo di leggere la nostra guida su come parlare con un operatore TIM.

Una volta che hai parlato con un operatore in carne e ossa esprimendo la volontà di restituire il modem ricevuto al momento dell’attivazione dell’offerta Internet, il secondo passaggio consiste nel scaricare e compilare il modulo per la restituzione dei dispositivi di proprietà di TIM.

Per riuscirci vai alla pagina Documenti e modulistica di TIM e nella sezione Fisso clicca sul link Visualizza tabella completa. Individua ora la voce Modulo restituzione prodotti e fai clic sul link Scarica posizionato accanto. Non ti resta che compilare il modulo in ogni sua parte e inserirlo all’interno del pacco da spedire tramite corriere o incaricando un qualsiasi ufficio postale.

L’indirizzo di spedizione è il seguente: Telecom Italia S.p.A. c/o Geodis Logistics – Magazzino Reverse A22 – Piazzale Giorgio Ambrosoli SNC– 27015 Landriano (PV).

Come restituire il modem TIMVISION

La restituzione del modem TIMVISION, noto anche come TIMVISION Box, è obbligatoria in caso di disattivazione del servizio. Ci sono anche delle tempistiche precise da rispettare: una volta richiesta la disdetta di TIMVISION, il dispositivo va restituito entro 30 giorni. Ecco come devi procedere.

Innanzitutto, chiama il 187 (se hai attivato TIMVISION su linea fissa) o il 119 (in caso di attivazione su linea mobile) per parlare con un operatore TIM in carne e ossa e informarlo sulla disdetta dell’offerta televisiva, contestualmente alla quale hai ricevuto in comodato d’uso il TIMVISION Box.

Fatto questo, riceverai un’email con all’interno un’etichetta precompilata da usare per restituire il modem TIMVISION. Occorre stamparla in duplice copia: un’etichetta andrà inserita all’interno del pacco, l’altra dovrà essere applicata all’esterno.

L’ultimo step prevede la spedizione a proprie spese del pacco all’indirizzo seguente: Telecom Italia S.p.A. c/o Geodis Logistics – Magazzino Reverse A22 – Piazzale Giorgio Ambrosoli SNC – 27015 Landriano (PV).

Come restituire il modem TIM Business

La restituzione del modem TIM per i clienti TIM Business avviene secondo il processo già descritto qui sopra: comunicazione della disdetta del servizio, eventuale stampa di un’etichetta precompilata e spedizione del pacco.

Come già accennato in precedenza, le modalità di riconsegna differiscono in base all’offerta sottoscritta in precedenza. Per quanto riguarda le utenze Business, in alcuni casi è previsto il ritiro a domicilio del pacco, con le spese della spedizione dunque a carico di TIM, in altre volte invece è necessario spedire il pacco pagando di propria tasca.

Se non sai bene come muoverti, il modo più semplice è contattare il servizio clienti TIM Business componendo il numero 191 e seguire le indicazioni della voce guida per parlare con un operatore.

In alternativa puoi verificare cosa prevedono le condizioni generali della tua offerta: collegati al sito di TIM Business, scegli una delle categorie che più risponde alle tue esigenze tra Offerte di telefonia fissa, mobile, IT e convergenti, quindi seleziona l’offerta sottoscritta per avviare il download del file PDF contenente le condizioni generali.

Come restituire il modem TIM a rate

Se decidi di disdire l’offerta Internet o il servizio TIMVISION e restituire il modem per cui stai ancora pagando le rate, puoi procedere con la restituzione del dispositivo senza essere tenuto a versare più alcuna rata a TIM. È quanto stabilito da una sentenza del Consiglio di Stato datata al 2 agosto 2021, che prevede il recesso gratuito del modem a rate a tutti i clienti TIM, anche a chi aveva acquistato il modem prima che la delibera AGCOM sul modem libero entrasse in vigore.

Per leggere il testo integrale della sentenza è sufficiente inserire 05702 (il numero della sentenza, ndr) nel campo di ricerca presente nella sezione dei provvedimenti del Consiglio di Stato.

Detto questo, la restituzione del modem TIM acquistato a rate segue lo stesso procedimento descritto in maniera dettagliata nei capitoli precedenti della nostra guida.

Dove restituire il modem TIM

Anche se abbiamo affrontato l’argomento già in precedenza, per un’ulteriore conferma ripetiamo: la restituzione del modem TIM prevede l’invio del pacco e dell’eventuale etichetta precompilata all’indirizzo Telecom Italia S.p.A. c/o Geodis Logistics – Magazzino Reverse A22 – Piazzale Giorgio Ambrosoli SNC– 27015 Landriano (PV).

I latini erano soliti dire repetita iuvant, espressione ancora oggi d’uso comune per affermare come sia utile a volte ripetere un concetto due, tre, quattro, cinque volte. Certo, senza mai esagerare, altrimenti il troppo stroppia (o storpia).

Come compilare il modulo di restituzione del modem TIM

Per concludere, dedichiamo l’ultima parte di questo approfondimento alla corretta compilazione del modulo per restituire il modem TIM. Nello specifico, prenderemo in esame il Modulo restituzione prodotti per il modem ricevuto al momento dell’attivazione di un’offerta Internet sulla linea fissa.

Nella prima parte inserisci il tuo nome e cognome, il codice fiscale, il numero della linea telefonica e i dettagli relativi al luogo di residenza (comune, CAP, provincia, nome della via e numero civico).

Sotto “Dichiara” devi barrare o inserire una crocetta nella casella corrispondente: innanzitutto barra la casella accanto a “esercizio del diritto di recesso relativo a”, o “disdetta/recesso oltre il termine di 14 gg dalla consegna, del contratto di noleggio e manutenzione” oppure “disdetta/recesso oltre il termine di 14 giorni dalla consegna dell’offerta XXX che prevede la restituzione del prodotto fornito in comodato d’uso gratuito”.

Se barri la prima opzione, dovrai scegliere una delle tre opzioni successive, vale a dire “acquisto”, “noleggio”, “comodato d’uso legato all’offerta”. Fatto questo, accanto alla dicitura “offerta” inserisci il nome dell’offerta per cui hai richiesto il recesso.

Il passaggio successivo prevede di barrare la casella accanto a “SI” o “NO” per rispondere alla domanda “La disdetta (o l’esercizio del diritto di recesso) è già stata comunicata al Servizio Clienti Linea Fissa 187”.

Sotto la voce “Elenco prodotti” va inserito il nome del prodotto che si intende restituire e il suo numero seriale. Se intendi restituire il modem ricevuto contestualmente all’attivazione dell’offerta Internet, accanto a “Tipo Prodotto” scrivi “modem TIM Fibra”, mentre vicino a “Numero Seriale” il codice posizionato a lato delle lettere S/N.

È tutto. Non ti resta che inserire la data odierna e apporre la tua firma accanto alla voce “Firma dell’intestatario”.

Ti potrebbe interessare anche: Migliori offerte fibra e ADSL di TIM, Vodafone, Fastweb, WINDTRE e Tiscali