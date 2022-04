A un paio di mesi di distanza dal lancio delle S30 a conduzione ossea, Padmate, produttore piuttosto noto nel settore delle cuffie true wireless soprattutto per le Pamu Scroll, ha svelato nelle scorse ore un nuovo modello che offre un elevato rapporto qualità-prezzo. Si tratta delle cuffie Pamu S29, di tipo in-ear, con cancellazione attiva del rumore e Bluetooth 5.2, tanto per dare un primo assaggio di queste true wireless disponibili in offerta lancio per poche ore. Per tutto il resto, seguiteci.

Pamu S29: caratteristiche e funzioni delle cuffie TWS

Le Pamu S29 di Padmate, come anticipato, sono delle cuffie true wireless abbastanza economiche ma che rientrano nella fascia media per via delle funzioni di cui sono dotate. Per prima cosa, sono delle in-ear con driver dinamici da 10 mm, arrivano quindi coi classici gommini che assicurano isolamento sia in chiamata che in ascolto.

È presente un sistema di cancellazione attiva del rumore che permette di ridurre i rumori fino a 30 dB grazie a un algoritmo apposito e ai 4 microfoni che isolano la voce dall’ambiente esterno. Sono resistenti agli schizzi d’acqua, ma non alle immersioni, grazie alla certificazione IPX4 (qui per saperne di più sulle differenze che sussistono fra le diverse certificazioni), che le rende adatte anche a un utilizzo sportivo.

L’autonomia dichiarata per le Pamu S29 è notevole: fino a 6 ore di ascolto continuativo; la custodia di ricarica da 250 mAh assicura due ricariche extra per 18 ore di ascolto complessivo.

Per il resto, c’è da menzionare la presenza del Bluetooth 5.2, dei codec SBC e AAC, e dei controlli tattili, che permettono di gestire le chiamate, il sistema di cancellazione del rumore, la riproduzione multimediale, e altro.

Il prezzo e i dettagli dell’offerta lancio dedicata alle cuffie Pamu S29

Le cuffie true wireless Pamu S29 sono disponibili in due colorazioni (bianca e nera) e sono in vendita al prezzo di 59 dollari, circa 54 euro al cambio attuale.

Padmate le ha presentate ieri e per l’occasione ha promosso un’offerta lancio che permette di ottenere il 25% di sconto (il prezzo si riduce cioè 44,25 dollari, circa 40 euro) utilizzando il codice PMS29, disponibile fino a stasera. Putacaso non doveste fare in tempo, i 5 giorni seguenti è possibile approfittare del medesimo codice coupon che consente di portarsele a casa scontate del 20%, quindi a 47,20 dollari, circa 43 euro. Ecco il link per comprarle in entrambi i colori dal sito web ufficiale:

Acquista le cuffie Padmate Pamu S29 in offerta di lancio

