Roborock, azienda leader nel mercato degli aspirapolvere robot, ha da poco lanciato sul mercato due dispositivi innovativi, già in promozione su Amazon con prezzi particolarmente interessanti. Parliamo di Roborock Q7 Max e Roborock Q7 Max+, pronti a correre in aiuto di chi vuole una casa sempre pulita, anche quando sta lavorando fuori casa.

Roborock Q7 Max e Q7 Max+

I due robot sono sostanzialmente identici, visto che la sola differenza è rappresentata dalla presenza della base di svuotamento all’interno della confezione di vendita della variante Q7 Max+. Entrambi i modelli sono in promozione, solamente fino al prossimo 10 aprile, con un prezzo finale davvero straordinario, soprattutto se messo in relazione con le funzionalità offerte.

Roborock Q7 Max offre una potenza di aspirazione decisamente elevata, pari a ben 4.000 Pa, oltre il 50% in più rispetto alla maggior parte dei concorrenti, che solitamente si attestano a 2.500-3.000 Pa. Grazie alla combinazione tra l’elevata forza aspirante e il rullo in gomma, anche la polvere che solitamente rimane incastrata nelle fessure del pavimento sarà raccolta senza alcun problema.

Il rullo ha inoltre il grande vantaggio di pulire a fondo anche i tappeti più folti e di non ingarbugliarsi con capelli o peli di animali, diventando quindi una scelta ideale per chi ha in casa animali domestici. Entrambi i dispositivi dispongono inoltre di un serbatoio dell’acqua da 350 ml controllato elettronicamente, che permette di rilasciare l’acqua in maniera graduale, con oltre 30 livelli tra cui scegliere, per riuscire a pulire, con l’ausilio del panno in microfibra da fissare sotto al robot, fino a 300 metri quadri di superficie.

Oltre a bagnare il panno Roborock Q7 Max applica una pressione costante sul pavimento per rimuovere anche le macchie più ostinate. Entrambi dispongono di un raccoglitore per lo sporco ma Roborock Q7 Max+ è dotato anche di una base per la raccolta autonoma dello sporco. Nella base di ricarica è presente un sacchetto da 2,5 litri che permette di contenere i rifiuti raccolti in circa 60 giorni.

Tutto questo si traduce in un maggiore igiene, visto che basterà sostituire il sacco ogni paio di mesi, senza che la polvere venga in nessun modo rimessa in circolo. La versione Q7 Max invece dispone di una classica base per la ricarica e lo svuotamento del cassetto per la polvere andrà effettuato manualmente ogni 3-4 giorni.

I nuovi aspirapolvere robot di Roborock utilizzano la navigazione LiDAR, con l’ausilio di un laser, che permette di mappare più piani con grande precisione. Il nuovo sistema 3D inoltre è in grado di riconoscere le pareti e i grandi mobili, per creare una visualizzazione realistica della vostra abitazione all’interno dell’app. In questo modo diventerà più facile anche personalizzare i percorsi e i programmi di pulizia, avvalendosi anche dell’aiuto degli assistenti vocali, come Amazon Alexa, Google Assistant e Apple Siri.

Roborock Q7 Max e Q7 Max+ sono disponibili nelle colorazioni bianca e nera, per adattarsi al meglio al vostro ambiente domestico. La base di svuotamento della versione Plus è invece bicolore, bianca e nera, così da intonarsi alla perfezione al colore del robot, qualsiasi esso sia.

Come approfittare dell’offerta su Amazon

Per festeggiare degnamente i nuovi arrivati Roborock ha lanciato una promozione su Amazon che vi permetterà di risparmiare immediatamente sull’acquisto dei sui nuovi gioiellini. Roborock Q7 Max è infatti in offerta su Amazon a 399,99 euro invece di 469,99 euro, applicando lo sconto presente nella pagina, valido fino alle 23:45 del 10 aprile.

Roborock Q7 Max+ invece è in offerta, sempre su Amazon, a 599 euro invece di 729, anche in questo caso applicando lo sconto che trovate nella pagina, che può essere utilizzato fino alle 23:45 del 10 aprile.

