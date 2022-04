In questi anni i più famosi produttori di notebook ci hanno abituati a rilasciare novità a ritmo serrato, e solo la pandemia e la carenza di componenti ha in qualche modo rallentato questo trend. Eppure per la maggior parte degli utenti basterebbe anche un computer moderno si ma senza troppi orpelli, con un chipset recente ma non di ultimissima generazione, privo di tante funzioni che finirebbero comunque per rimanere inutilizzate.

Questo, tradotto in soldoni, è il ragionamento fatto da Mr Luo, fondatore di KUU, una compagnia che ha deciso di realizzare notebook economici dalle ottime prestazioni. L’ultimo arrivato si chiama KUU Lebook Pro, è un dispositivo di tipo 2 in 1 che può trasformarsi in tablet o notebook a seconda delle necessità.

Economico e performante

Economico non vuole per forza dire “di bassa qualità” e KUU Lebook Pro ne è la prova: schermo 2K (2160 x 1440 pixel) con fattore di forma 4:3, ideale dunque per un uso professionale piuttosto che ludico, diagonale di 12,6 pollici e cornici ridotte per una migliore qualità visiva. Trattandosi di un notebook 2 in 1 lo schermo è di tipo touch ed è possibile interagire anche attraverso la penna capacitiva, fornita in dotazione, in grado di rilevare 4.096 livelli di pressione.

Diventa così semplice utilizzare il notebook per disegni tecnici o artistici, sketch, o anche solo per prendere appunti a mano libera sostituendo i taccuini o i bloc notes. Nella confezione di vendita, ovviamente, trova posto anche la tastiera che svolge anche la funzione di cover, per quei momenti in cui dovete scrivere un testo, compilare un foglio di calcolo o effettuare per azioni che richiedono l’inserimento di testi.

A KUU Lebook Pro non manca certo la potenza, come testimonia la CPU Intel Core i7-8550U, non la più recente ma comunque decisamente prestante, coi suoi 4 core e la GPU Intel UHD 620 di nona generazione, affiancati da 16 GB di RAM di tipo LPDDR4 e da un SSD PCIe da ben 512 GB. Il tutto racchiuso in un solido case di alluminio, che oltre alla resistenza porta anche un peso ridotto e uno spessore contenuto in appena 10 millimetri.

Il tasto di accensione integra un lettore di impronte digitali, per tenere sempre al sicuro i vostri dati da accessi indesiderati, senza dover inserire password o codici di sblocco che potrebbero essere spiati da qualcuno. E la tastiera si aggancia magneticamente al notebook, senza richiedere una connessione Bluetooth che richiederebbe una batteria separata e potrebbe portare a sporadici problemi di connessione.

Arrivato sul mercato a qualche mese di distanza dalla versione precedente, KUU Lebook Pro è stato pensato per risolvere alcuni problemi segnalati dai primi acquirenti: tastiera poco reattiva e rumorosità del sistema di raffreddamento, dettagli che sono stati nettamente migliorati con la versione Pro. E il produttore ha interrotto immediatamente la produzione del modello precedente, per evitare ulteriori fastidi agli utenti.

Da sottolineare anche il servizio post-vendita di qualità, con la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni dalla data di acquisto, oltre alla possibilità, per gli utenti più smaliziati, di risolvere in autonomia gli eventuali problemi avvalendosi di una serie di video messi a punto dal produttore. Qualora dovesse rendersi necessario l’intervento di personale specializzato sarà KUU a far spedire il prodotto presso un centro autorizzato, qualora infine non fosse riparabile al cliente verrà fornito un prodotto nuovo.

La promozione di lancio

Fino al 28 aprile potete approfittare della promozione di lancio e risparmiare 45 euro sul prezzo di acquisto su Amazon. Vi basterà utilizzare il coupon ADOQX97Z per pagare KUU Lebook Pro 754,99 euro invece di 799,99 euro.

Informazione Pubblicitaria