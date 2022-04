MSI è sempre più un punto di riferimento per il settore PC e, in particolare, per le configurazioni PC DIY. I componenti realizzati da MSI sono tra i più richiesti ed apprezzati grazie anche ad una gamma sempre più ricca che, nella giornata di oggi, si espande ulteriormente con il debutto della nuova serie Gaming White. Si tratta di una famiglia di prodotti accomunati da un’estetica simile.

I nuovi prodotti Gaming White di MSI, come suggerisce il nome stesso, sono caratterizzati da una particolare colorazione bianca che va a contrasto (in base al prodotto) con dettagli neri e con l’illuminazione RGB, elemento immancabile di tutte le configurazioni da gaming. A disposizione degli utenti c’è un nuovo case mid-tower oltre a due opzioni per la scheda madre, un alimentatore PC ed anche un dissipatore a liquido.

Vediamo quali sono le novità della nuova linea di accessori PC svelata oggi da MSI.

Debuttano i nuovi prodotti Gaming White di MSI

Partiamo da MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE. Si tratta di una versione bianca dell’apprezzato case mid-tower caratterizzato da una finitura nera. Questa versione del case presenta una scocca bianca che circonda i pannelli in vetro temperato che consentono di dare un’occhiata all’interno del case. Da notare, inoltre, che la finitura bianca viene riproposta anche alla struttura interna del GUNGNIR e non solo alla scocca esterna.

Questo case supporta schede madri di vari formati (ATX, mATX e ITX) e schede video fino a 34 centimetri di lunghezza. Il case è, inoltre, compatibile con alimentatori ATX. Da notare che il pannello frontale integra anche un tasto che consente di gestire l’illuminazione LED tramite una serie di effetti. Il nuovo MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE è già disponibile su Amazon con un prezzo di 156 euro.

La gamma Gaming White di MSI include anche il nuovo MPG A750GF WHITE. Si tratta di un alimentatore modulare (compatibile con il case visto in precedenza). L’alimentatore della gamma Gaming White è da 750 Watt e può contare sulla certificazione 80 Plus Gold oltre che su di una garanzia di 10 anni. Le specifiche, anche in questo caso, sono riprese da una variante nera dello stesso alimentatore. Non sono previsti ulteriori tagli di potenza. La scocca dell’alimentatore è completamente bianca con un logo laterale come mostrato nell’immagine allegata.

Tra gli accessori della gamma Gaming White di MSI troviamo anche il nuovo MSI MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE. Si tratta di un sistema di dissipazione All in One con illuminazione aRGB (presente sia tra le ventole che sul waterblock) e struttura a doppia ventola da 120 mm. Il sistema supporta le CPU AMD AM4 e Intel LGA 1700 Alder Lake. Per gestire l’illuminazione è possibile ricorrere al software di MSI. Da notare che il dissipatore di MSI è già disponibile su Amazon a 130 euro.

La gamma Gaming White di MSI non poteva non rinunciare alla scheda madre. L’azienda, infatti, ha deciso di mettere a disposizione dei suoi utenti ben due opzioni. Si tratta delle MPG Z690 FORCE WIFI e MAG B660M MORTAR WIFI. La prima è una soluzione di fascia alta che offre anche il supporto PCIe 5.0 oltre a quattro slot M.2 PCIe 4.0. Da notare anche il supporto al Wi-Fi 6E.

Questa scheda madre è disponibile su Amazon 384 euro. La seconda soluzione, invece, è una scheda mATX di ottima qualità in grado di rappresentare un buon compromesso tra prestazioni e prezzo. Da notare come le due schede Gaming White giochino moltissimo sul contrasto con la base nera con alcuni elementi in bianco. Queste schede sono, naturalmente, compatibili con il case MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE.

Le nuove periferiche MSI sono già disponibili

Come abbiamo visto, alcuni dei nuovi prodotti Gaming White di MSI sono già inclusi nel listino Amazon e, in alcuni casi, sono già acquistabili. E’, quindi, questione di giorni prima che tutta la nuova gamma Gaming White sia effettivamente disponibile presso i principali rivenditori di prodotti MSI in Italia. Chi è in cerca di nuovi componenti per la propria configurazione PC può, quindi, valutare le nuove proposte di MSI caratterizzate da una riuscita finitura bianca.

Leggi anche: Configurazione PC: ecco le migliori configurazioni per fascia di prezzo