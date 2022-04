Corsair ha presentato i nuovi kit completi di raffreddamento personalizzato per CPU della pluripremiata linea Hydro X Series. Corsair iCUE XH303i RGB PRO e XH305i RGB PRO forniscono in un’unica confezione tutti i componenti indispensabili per assemblare un sistema di raffreddamento personalizzato dalle prestazioni estreme, dai waterblock per CPU, al sistema pompa/radiatore, fino agli essenziali tubi e raccordi.

Entrambi i kit sono disponibili nelle colorazioni nera e bianca e assicurano una dispersione del calore estrema grazie a un radiatore XR5 da 360 mm e 30 mm di spessore, inoltre includono tutti i tubi e i raccordi Hardline necessari, nonché un kit di taglio e piegatura per realizzare curve perfette.

Progettato per i sistemi dalle dimensioni ridotte, il kit XH303i RGB PRO sfrutta un sistema combinato pompa/serbatoio compatto XD3 RGB, dotato di una pompa PWM DDC, e munito di tre ventole SP120 RGB ELITE con tecnologia AirGuide per concentrare il flusso d’aria e incrementare lo scambio termico con il radiatore.

Il kit H305i RGB PRO offre un più generoso sistema combinato pompa/serbatoio XD5 RGB e include inoltre tre eleganti ventole QL120 RGB, dotate ognuna di 34 LED RGB.

Entrambi i kit includono un litro di liquido refrigerante XL8 Performance trasparente e premiscelato e un controller iCUE per la gestione ottimale e automatizzata della velocità di ventole, pompa e illuminazione RGB.

Specifiche tecniche di Corsair iCUE XH303i RGB PRO e XH305i RGB PRO

Corsair presenta il modulo waterblock Hydro X Series XM2 nella colorazione bianca

Con l’occasione Corsair ha presentato anche il waterblock Hydro X Series XM2, disponibile ora anche nella colorazione bianca. Compatibile con le unità SSD M.2 (formato 2280), l’XM2 può essere facilmente connesso a ogni sistema di raffreddamento grazie a due raccordi filettati con standard G1/4”.

All’interno della confezione di un SSD MP600 PRO XT Hydro X Edition, il waterblock XM2 è inoltre pre-installato su un’unità SSD Corsair.

Disponibilità e prezzi di Corsair iCUE XH303i RGB PRO, XH305i RGB PRO e Waterblock XM2

I kit XH303i RGB PRO, XH305i RGB PRO CORSAIR iCUE e il waterblock XM2 sono disponibili sullo store online Corsair, ai prezzi rispettivamente di 519,90 euro, 619,90 euro e 39,90 euro, e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati Corsair presente in tutto il mondo.

I prodotti sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR a livello globale. I prodotti sono acquistabili anche su Amazon attraverso i link sottostanti.

Acquista Corsair iCUE XH303i RGB PRO al prezzo di 519,90 euro

Acquista Corsair iCUE XH305i RGB PRO al prezzo di 619,90 euro

Acquista Corsair Waterblock XM2 bianco al prezzo di 39,90 euro

Leggi anche: Migliori dissipatori CPU del mese