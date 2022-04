Secondo quanto riportato da Bloomberg, il CEO di Tesla Elon Musk ha acquistato una quota di Twitter e ora ne possiede il 9,2%. Il valore delle azioni del social è aumentato di oltre il 25% nel trading pre-mercato al notiziario.

Elon Musk è stato a lungo uno degli utenti dal profilo più alto di Twitter e di recente ha criticato il social in merito alla libertà di espressione. Lo scorso 25 marzo ha pubblicato un sondaggio per i suoi oltre 80 milioni di follower sull’adesione della piattaforma alla libertà di parola.

Elon Musk prima critica e poi acquista il 9,2% di Twitter

Affermando che la libertà di parola è essenziale per una democrazia funzionante, Musk ha chiesto ai suoi follower se ritengono che Twitter aderisca rigorosamente a questo principio, invitandoli a rispondere consapevolmente, in quanto le conseguenze del sondaggio sarebbero state importanti. Il sondaggio si è concluso con il 70.4% degli oltre 2 milioni di votanti che hanno risposto “No”.

La settimana scorsa il CEO di Tesla aveva annunciato di aver preso seriamente in considerazione la creazione di una nuova piattaforma social e all’inizio del mese ha dichiarato di essere un assolutista della libertà di parola, dopo aver affermato di aver respinto categoricamente la richiesta di alcuni governi che volevano che Starlink bloccasse l’accesso alle fonti di notizie russe.

L’analista Wedbush Dan Ives ha detto alla CNBC che la mossa del numero uno di Tesla potrebbe portare a una sorta di acquisizione della piattaforma che lo stesso Musk ha in passato utilizzato anche in maniera controversa per suo tornaconto.

