Microsoft ha annunciato nelle scorse ore un piano che ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del belpaese. Denominato “Ambizione Italia Cloud Region Parnter Alliance“, si tratta di un progetto che farà leva sulla prima Regione Data Center di Microsoft attualmente in sviluppo e, in concreto, si stima possa offrire 10.000 posti di lavoro entro la fine del 2024.

Cosa bisogna sapere del piano di Microsoft “Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance”

Se la cosa non dovesse suonarvi nuova un motivo c’è. Quasi due anni fa, l’8 maggio 2020 per la precisione, Microsoft annunciava un piano di investimenti quinquennale da 1,5 miliardi di dollari per accelerare la trasformazione digitale in Italia, piano che faceva parte del progetto “Ambizione Italia” e che ora si fa più concreto.

Concreto nel senso che l’altro ieri il colosso di Redmond, con l’annuncio ufficiale di “Ambizione Italia Cloud Region Parnter Alliance”, mette nero su bianco partner, misure e obiettivi che sono in linea con le priorità del PNRR e con il progetto di innovazione e transizione digitale del Paese annesso.

Accenture, Avanade, Cluster Reply, Engineering, Kyndryl, TeamSystem e Var Group, sono i primi partner chiave dell’alleanza in questione. L’iniziativa comprenderà anche la prima Regione Data Center di Microsoft in sviluppo a Milano come parte della rete globale di datacenter Azure con oltre 60 regioni, 200 datacenter, 4 milioni di server e 190 Edge Zone.

L’obiettivo è aiutare le aziende italiane a dare il via a progetti per l’innovazione. Come? Semplificando l’accesso ai servizi cloud locali grazie alla rete internazionale e al data sovereignty, cybersecurity e compliance. Anche i partner suindicati saranno utili alle organizzazioni e alle aziende italiane di qualsiasi dimensione e ambito con l’avvio di un piano condiviso di formazione e di messa a disposizione di risorse dedicate.

Proprio il ruolo dei partner, tiene a precisare Microsoft, gioca un ruolo di primo piano nel progetto in questione: I partner sono da sempre al centro della nostra strategia e con questo progetto ne confermiamo il ruolo chiave per l’accelerazione digitale del Paese. L’impatto della Regione Cloud in Italia è stimato con 10.000 opportunità di lavoro e circa 9 miliardi di dollari di indotto diretto e indiretto entro la fine del 2024, facendo leva anche sull’ecosistema tecnologico ha dichiarato Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia, che continua: Ma il potenziale è ancora più significativo se si pensa che il PNRR mette a disposizione 191,5 miliardi di Euro di fondi, di cui oltre la metà potenzialmente collegati a soluzioni Cloud. Ecco allora l’importanza dell’Ambizione Italia Cloud Region Alliance che, attraverso piani congiunti con i primi partner dell’Alleanza e con quelli che si aggiungeranno nei prossimi mesi, si propone di guidare le aziende pubbliche e private nel proprio percorso di trasformazione digitale, semplificando l’accesso a servizi cloud locali e sicuri e accelerando scenari d’innovazione a supporto della competitività dei settori chiave del Paese.

Per maggiori dettagli sul progetto in questione, vi suggeriamo di dare un’occhiata al relativo comunicato di Microsoft che trovate qui.

