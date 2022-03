Continuano le offerte sullo store Xiaomi con la nuova campagna Spring Sale Round 2. A partire da oggi, 25 marzo, e fino al prossimo 31 marzo, infatti, lo store mette a disposizione degli utenti una lunga serie di prodotti dell’ecosistema Xiaomi da acquistare a prezzo scontato. Le nuove offerte consentono di beneficiare di sconti fino al 47%. Ci sono promozioni dedicate a tanti prodotti Xiaomi a partire dalle cuffie TWS e fino ad arrivare a smartwatch, Smart TV e gli immancabili monopattini elettrici. Ecco quali sono le migliori offerte Xiaomi da sfruttare oggi:

Xiaomi lancia le nuove offerte Spring Sale Round 2: sconti fino al 47% su tantissimi prodotti

Grazie alla campagna Spring Sale Round 2 è possibile accedere a tanti prodotti Xiaomi in offerta e con sconti fino al 47%. Per un quadro completo sui prodotti in offerta potete fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo ad analizzare quelle che sono le migliori occasioni da sfruttare fino al prossimo 31 marzo. Vi basterà cliccare sul nome del prodotto indicato per accedere all’offerta.

Partiamo subito dai dispositivi audio di Xiaomi con l’ottima offerta dedicata alle Mi True Wireless 2 Pro che vengono proposte al prezzo scontato di 79,99 euro invece di 149,99 euro con un taglio di prezzo di ben 70 euro. Per chi vuole spendere qualcosa in meno ci sono le Redmi Buds 3 Pro che vengono proposte a 59,99 euro invece di 69,99 euro. Entrambi i prodotti sono disponibili in versione nera.

Buone offerte anche su smartwatch e smartband. Xiaomi propone, infatti, il Mi Watch Lite al prezzo scontato di 54,99 euro invece di 69,99 euro mentre la Mi Smart Band 5 è acquistabile al prezzo di 24,99 euro invece di 39,99 euro. In offerta c’è anche il Redmi Watch 2 Lite, proposto al prezzo di 64,99 euro. Da segnalare che sullo store è acquistabile anche il nuovo Xiaomi Watch S1, proposto al prezzo di 249,99 euro. In sconto c’è anche il Mi Watch, proposto a 109,99 euro.

Occhio anche alle offerte dedicate alle Xiaomi TV con tanti modelli disponibili a prezzo scontato. Sul Mi TV P1 50, ad esempio, c’è uno sconto di 140 euro che permette di acquistare questo modello 4K da 50 pollici al prezzo di 459,90 euro invece di 599,90 euro. In sconto c’è anche il Mi TV P1 32, ideale per chi sta cercando un modello molto compatto con i suoi 32 pollici di diagonale. Lo sconto è di 50 euro ed il TV è acquistabile a 229,90 euro. Da notare che in offerta c’è anche Xiaomi TV P1E da 43 pollici proposto a 339,90 euro invece di 399,90 euro.

Davvero interessante è anche l’offerta riservata al Mi TV Q1 75. Il modello, dotato di pannello QLED 4K, è il top di gamma della linea TV Xiaomi e può essere acquistato con uno sconto di 200 euro. Il prezzo è di 1.399 euro invece di 1.599 euro. Per gli acquirenti c’è anche la Mi Band 5 in regalo. Se avete già un TV ma cerca una stick per aggiornare la piattaforma smart segnaliamo la possibilità di acquistare la Mi TV Stick a 39,99 euro.

Sono disponibili offerte anche per i monopattini elettrici con il Mi Electric Scooter 3 che può essere acquistato a 399,90 euro con 50 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. In sconto di 100 euro troviamo il Mi Electric Scooter 1S, acquistabile a 349,90 euro. Il più completo Mi Electric Scooter Pro 2 è, invece, disponibile a 479,90 euro con 70 euro di sconto.

I prodotti elencati sono solo una selezione delle offerte disponibili sullo Xiaomi Store fino al prossimo 31 marzo. In sconto, naturalmente, ci sono anche diversi smartphone Xiaomi oltre a vari altri prodotti dell’ecosistema dell’azienda. Le occasioni per un acquisto vantaggioso e a prezzo scontato non mancano di certo. Per maggiori dettagli potete fare riferimento al link qui di sotto.

Scopri qui tutte le offerte Spring Sale Round 2 di Xiaomi