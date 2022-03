La situazione non è delle migliori né per le auto elettriche, né per il settore automobilistico in generale, e nemmeno per tanti altri ambiti e persone, considerando il periodo che stiamo vivendo. Ma è bene, anzi doveroso, distrarsi, fantasticare, curiosare.

E mentre si sta seduti su una sedia da ufficio (ora piazzata in casa, chiaro) può ad esempio capitare di leggere di due aziende, Ford e Cisco, che hanno avviato una nuova collaborazione atta a portare l’ufficio in auto, o qualcosa del genere.

Da una parte ci sono le auto a guida autonoma, dall’altra la piattaforma Webex una soluzione aziendale che fornisce servizi per videoconferenze e riunioni online. L’idea in questione mette insieme le due cose fornendo un’ipotesi di ufficio su quattro ruote per lavorare davvero in mobilità.

L’idea di Ford e Cisco (Webex): riunioni e videoconferenze a bordo dell’auto

Si tratta insomma di una collaborazione che mira a portare su tutte le auto elettriche di Ford una tecnologia che possa garantire a chi guida di effettuare riunioni online tramite Webex, direttamente a bordo della propria auto.

L’abitacolo, a dire di Cisco, sarebbe il posto perfetto per tenere una riunione da remoto, certo laddove attrezzato a dovere con impianti audio di pregio, microfoni e schermi di qualità, magari anche coccolati dai sedili riscaldati, ventilati e massaggianti di auto come la Ford F-150.

“Non vediamo perché le persone non dovrebbero usare le proprie auto come degli uffici di qualità, per poter collaborare insieme” ha dichiarato Darren Palmer, vicepresidente di Ford Electric Vehicle Programs, colui che ha affermato fra l’altro di aver trascorso oltre 8 ore in riunione su Webex, direttamente a bordo della sua F-150 Lightning.

Neanche a dirlo, riunioni, videoconferenze o quant’altro funzioneranno solo quando l’auto è in sosta. “Prendiamo sul serio l’argomento distrazioni e il modo in cui lo gestiamo in un veicolo. Ci assicureremo che qualsiasi tecnologia di collaborazione come Webex venga implementata solo quando il veicolo è fermo o, durante la guida, esclusivamente in modalità solo audio”.

Chiaro, tutto sarà più semplice con l’avvento delle auto a guida autonoma, ma ci sarà da pazientare ancora molto (basti pensare che Tesla, come noto fra le aziende più all’avanguardia nel settore, soltanto fra un anno ha in mente di portare in Europa la propria soluzione Tesla Full Self Driving, che oltre a essere sperimentale, è solo di livello 2).

Nel mentre, Ford è già un passo avanti per quel che riguarda la dotazione citata poc’anzi. Sulle proprie auto elettriche c’è già tanta tecnologia: a partire dai nuovi schermi da 15,5 pollici, fino ad arrivare al nuovo sistema di infotelematica SYNC 4A.

Comunque, ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi, sicuramente entro l’anno stando a quanto comunicato da Webex.

