Questa settimana NVIDIA presenta un nuovo modo per sperimentare la migliore esperienza con GeForce NOW e annuncia l’aggiunta di altri titoli che arricchiscono ulteriormente l’ampio catalogo di giochi in streaming.

GeForce NOW presenta il nuovo controller Stratus+ di SteelSeries

La società annuncia il nuovo controller Stratus+ di SteelSeries che ora fa parte del programma GeForce NOW Recommended.

Grazie alla potenza di GeForce NOW e alla precisione del controller wireless Stratus+, i membri potranno godersi un’esperienza completa paragonabile a quella offerta dalle console da qualsiasi luogo.

Questa settimana i membri possono inoltre giocare con l’ultima stagione di Fortnite, Capitolo 3 Stagione 2: Resistance e cimentarsi in un evento in-game di MapleStory esclusivo per i membri GeForce NOW.

Dal 24 marzo al 28 aprile i Mapler di livello 30+ che effettuano l’accesso attraverso GeForce NOW riceveranno una sfida GeForce NOW che concede ai giocatori un Lil Boo Pet e una Event Box GeForce NOW che può essere aperta 24 ore dopo l’acquisizione.

GeForce NOW aggiunge 6 giochi alla libreria

A seguire l’elenco dei 6 giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW:

Highrise City (nuovo lancio su Steam)

Fury Unleashed (Steam)

Power to the People (Steam e Epic Games Store)

Project Zomboid (Steam)

Rugby 22 (Steam)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town (Steam)

Potrebbe interessarti: Migliori notebook gaming del mese, ecco i nostri consigli