WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per iOS attraverso il TestFlight Beta Program: è arrivata la versione 22.6.0.74 (2.22.6.0.74 nelle Impostazioni dell’applicazione). La novità di questo nuovo update è complementare a quella raccontata nei giorni scorsi e attiene ad un rinnovamento (di parte) della UI dell’app.

Nei giorni addietro abbiamo visto novità molto più interessanti per WhatsApp, dalle reaction rese disponibili per tutti alla funzione multi-dispositivo senza smartphone connesso non ancora perfetta ma finalmente più sfruttabile. Adesso, rinnovandovi l’invito a fare attenzione alle truffe, vediamo le novità che gli utenti iOS stanno ricevendo.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 22.6.0.74

Nei giorni scorsi alcuni utenti della Beta per iOS avevano iniziato a vedere la rinnovata interfaccia della pagina Info dei contatti e adesso il team di WhatsApp ne ha ampliato la disponibilità ad un maggior numero di tester (è probabile che nel giro di 24 ore la riceveranno tutti). In aggiunta a questo, da oggi è in roll out un rinnovamento di segno analogo anche per la pagina delle Info dei gruppi.

Come si evince dallo screenshot riportato, la nuova interfaccia utente implementata per Business Info, che è identica a quella di Contact Info, viene ora riproposta anche nella pagina Group Info. Di sicuro, questo duplice rinnovamento rende più coerente la visione d’insieme dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Questo rinnovamento della UI di WhatsApp Beta per iOS risulta in roll out per tutti già in questo momento (la versione 22.6.0.74 viene indicata come compatibile), pertanto tutti i beta tester lo vedranno al massimo entro le prossime 24 ore.

Arriviamo ora alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è comunque al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto se ne fate già parte. Ecco la pagina dedicata. La versione più recente di WhatsApp per iOS è scaricabile dall’App Store tramite questo link.

