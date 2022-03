Qualcomm ha annunciato il lancio dello Snapdragon Metaverse Fund istituito per stanziare fino a 100 milioni di dollari in sviluppatori e aziende che creano esperienze di realtà estesa (XR) uniche e coinvolgenti e tecnologie di realtà aumentata e di intelligenza artificiale.

Il fondo prevede l’impiego di capitali attraverso una combinazione di investimenti nelle principali società XR da parte di Qualcomm Ventures e un programma di sovvenzioni di Qualcomm Technologies, Inc. per il finanziamento dell’ecosistema degli sviluppatori di esperienze XR come giochi, salute e benessere, media, intrattenimento, istruzione e impresa.

Cristiano Amon, presidente e CEO di Qualcomm Incorporated, ha affermato che Qualcomm è il biglietto per il metaverso e che attraverso lo Snapdragon Metaverse Fund l’azienda è impaziente di dare a sviluppatori e aziende di tutte le dimensioni i mezzi per entrare nel migliore dei modi in questa nuova generazione di informatica spaziale.

D’altronde Qualcomm Technologies ha fornito un contributo importante a tutte le principali evoluzioni dell’informatica, inoltre è leader nelle tecnologie come 5G, AI e XR che sono fondamentali per il metaverso.

Lo Snapdragon Metaverse Fund aiuterà a consentire e promuovere l’innovazione nell’intero ecosistema attraverso investimenti e sovvenzioni per gli sviluppatori. I destinatari potrebbero avere l’opportunità di accedere in anteprima all’avveniristica tecnologia offerta dalla piattaforma XR, oltre ai kit hardware, a una rete globale di investitori e alle opportunità di co-marketing e promozione.

Le aziende e gli sviluppatori interessati possono ottenere maggiori informazioni visitando qualcomm.com/metaverse-fund. Le domande per lo Snapdragon Metaverse Fund apriranno ufficialmente a giugno.

